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"Путин будет аплодировать": Зеленский о вероятном отсутствии Байдена на Саммите

Алексей Тесля
28 мая 2024, 13:48
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Участие в Саммите мира уже поддержали 90 государств, напомнил президент Украины.
'Путин будет аплодировать': Зеленский о вероятном отсутствии Байдена на Саммите
Владимир Зеленский прокомментировал вероятное отсутствие Джо Байдан на Саммите мира/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент Украины Владимир Зеленский критически оценил вероятность, что президент США Джо Байден не будет присутствовать на Саммите мира.

Это "не очень сильное решение", которому будет лично стоя аплодировать диктатор Владимир Путин, заявил он на пресс-конференции с премьером Бельгии в Брюсселе в среду.

"Я бы очень хотел, чтобы лично присутствовал президент США Джозеф Байден. И я знаю, что Америка поддерживает Саммит мира, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение. Я так считаю при все уважении к каждому человеку в США, потому что они нам очень сильно помогают", - сказал глава государства.

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Но сейчас, по словам Зеленского, все очень просто: "Будет Саммит мира, который организовывает весь мир, а потом также будет что-то, что попробует сделать Россия. И я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира и нужен другим лидерам, которые наблюдают за реакцией США".

"Его отсутствию будет только аплодировать Путин. Лично будет аплодировать Путин. Причем, стоя", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также заявил, что по-прежнему ждет ответа об участии в Саммите мира Китая, Бразилии и нескольких представителей Африканского континента, однако от последних, по его словам, уже есть позитивные сигналы.

Президент Украины также отметил, что каждый голос очень важен и поблагодарил тех лидеров, которые уже поддержали Саммит мира.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Как накануне заявил Зеленский, участие в Саммите мира уже поддержали 90 государств.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Ранее Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии.

Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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