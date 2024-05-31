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Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцари: в Reuters назвали причину

Анна Ярославская
31 мая 2024, 10:59
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Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия в саммите.
Китай, Си Цзиньпин
Пекин поддерживает созыв мирной конференции с равноправным участием всех сторон / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.

"Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия, включая участие как России, так и Украины", - пишет издание.

По словам одного из собеседников, на этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, - признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

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Министерство иностранных дел Китая, а также посольства Украины, России и Швейцарии не сразу ответили на просьбу о комментариях.

Reuters пишет со ссылкой на представителя министерства иностранных дел КНР, что Пекин поддерживает созыв мирной конференции, признанной обеими сторонами, с равноправным участием всех сторон.

Отмечается, что Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину, но ранее предлагал помощь в качестве посредника в конфликте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг предположил, что Китай мог бы организовать мирную конференцию, в которой могли бы принять участие Россия и Украина.

В январе Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе призвал президента США Джо Байдена принять участие, но Вашингтон не подтвердил, кого он отправит.

Швейцария стремилась убедить больше стран Глобального Юга, включая Китай, принять участие в конференции.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира, созываемый Украиной, ради поисков среди стран мира вариантов завершения войны с Россией. Москву на встречу не пригласили.

Как сообщила пресса, не будет участвовать в саммите и президент США Джо Байден. В эти дни у американского главы запланирована поездка в Калифорнию в рамках предвыборной кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о возможности отсутствия президента Байдена на Саммите мира. Он назвал это "не очень сильным решением", которое лично будет приветствовать диктатор Владимир Путин.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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