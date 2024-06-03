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ВСУ разгромили колонну русских по дороге к Волчанску: указана интересная деталь

Яна Ставская
3 июня 2024, 01:20
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В Волчанске все еще идут тяжелые бои с оккупантами.
ВСУ разгромили колонну русских по дороге к Волчанску: указана интересная деталь
Россия ведет наступление на данном участке / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

ВСУ продолжают уничтожать силы оккупантов на Харьковском направлении. Самые ожесточенные бои ведутся в пригороде и в самом Волчанске.

Филигранную работу по ликвидации живой силы и техники российских штурмующих подразделений у села Старица Волчанского района показала 47-я ОМБр. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заметил одну выбивающуюся деталь.

На кадрах, отснятых дроном ВСУ, показан процесс уничтожения танка Т-62 с разных ракурсов.

видео дня

Коваленко же указал, что два года тому назад российские пропагандисты утверждали, что Т-62 из-за своей изношенности будут использовать как эрзац-артиллерию, закапывая стационарной огневой точкой.

Однако в 2024 году РФ вытащила старую технику ради наступательных операций на Харьковском направлении.

Коваленко отметил интересную тенденция. По его наблюдению, старые советские танки в основном концентрируют на Юге и Севере, более "новая" номенклатура отправляется преимущественно на Донецкий плацдарм.

"То есть, очевиден дефицит в пропорциональном обеспечении типами ОБТ групп войск", - объяснил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - ситуация на фронте

ВСУ сдерживают наступление российских войск на севере Харьковской области. Украинские защитники контролируют примерно 70% города Волчанск.

По наблюдениям Института изучения войны, ВС РФ могут начать наступательные действия еще и на Золочевском направлении, что на северо-западе от города Харьков.

Отдельно аналитики отмечают продвижение врага в Запорожской области в районе населенного пункта Нестерянка и возле населенных пунктов Сокол и Семеновка Донецкой области.

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