В окрестностях Волчанска идут жесткие бои: в ВСУ рассказали о ситуации на Харьковщине

Река Волчья находится под огневым контролем ВСУ. Она является водной преградой на пути оккупантов и не позволяет им форсировать эту местность, сказал Волошин.

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ВСУ не дают оккупантам переправиться через реку Волчья / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

ВСУ сдерживают наступление российских войск на севере Харьковщины. Украинские защитники контролируют примерно 70% города Волчанск. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона.

"В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - рассказал спикер.

По его словам, украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем.

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Также под огневым контролем находится река Волчья. Волошин отметил, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы оккупанты не перешли на другой берег.

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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Напомним, россияне планируют захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Войска РФ могут пойти в еще одну волну усиленных штурмов, утверждает ISW.

Также российские оккупанты оттягивают артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины и перебрасывают ее на Харьковское направление, сообщил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Как сообщал Главред, враг использует тактику массированного поражения украинских позиций артиллерией и КАБами. По словам Волошина, россияне перемещают подразделения 44 и 11 армейских корпусов для поддержки штурмовых действий, но сил и средств им пока не хватает.

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