РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов

Младший сержант Станислав Бунятов заявил, что у россиян большие потери на юге, но они вынуждены перебрасывать силы на другое направление.

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РФ перебрасывает силы с Херсонщины на Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты оттягивают артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины. Враг перебрасывает эти силы на Харьковское направление. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что украинские дроны устроили врагу настоящий "геноцид артиллерии".

"Часть пехоты с левого берега, вместе с артой, (россияне - Главред) перебрасывают на Харьковское направление. Количество количеством, но из-за больших потерь, они вынуждены это делать, несмотря на недавние успехи СОУ на левом берегу.Геноцид артиллерии организованный нашими FPVшниками заставил врага сидеть тише воды, ниже травы и все чаще привлекать авиацию", - написал Бунятов. видео дня

В то же время он акцентировал на том, что украинским военным не следует расслабляться, ведь в любой момент могут появиться российские группы ДРГ, которые учатся дайвингу. Поэтому правый берег Херсонщины следует активно минировать противопехотными минами.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска смогли успешно продвинуться на северо-восток от Липцов и на север от Харькова.

Известно и то, что российские оккупанты пытались продвигаться на Харьковщине, но им не удалось достичь желаемого успеха. Украинские военные сбили наступательную инициативу врага.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области российские захватчики понесли в восемь раз больше потерь среди личного состава, чем украинская армия.

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