'8 россиян к 1 украинцу': Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине

Сейчас главное, чтобы мир не посыпался. Мир должен объединяться, ведь никто не выдержит полномасштабной войны с РФ в одиночку, подчеркнул президент Украины.

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Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине/Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области российские захватчики понесли в восемь раз больше потерь среди личного состава, чем украинская армия.

Об этом Зеленский сказал в интервью центральноазиатским СМИ. В частности, его цитирует казахстанское издание "Власть".

"Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, ему наплевать на то, кто на каком языке говорит. Ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть более двух недель назад, (закончился - ред.) военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян", - отметил глава Украинского государства. видео дня

Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину абсолютно безразлично к тому, сколько российских оккупантов погибает в Украине.

"И скажите, где-то там дается эта статистика, ему (Путину - ред.) интересны (потери людей - ред.) или нет? До этого в неделю было около 2-3 тыс. жертв - я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тыс. семей потеряли своих детей. Но ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА, который показывали неоднократно? Он в это время занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", - сказал Зеленский.

Он добавил: сейчас главное, чтобы мир не посыпался. По его словам, мир должен объединяться, иначе не выдержит ни одна из стран: ни Кыргызстан, ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем.

"Никто не выдержит полномасштабной войны с россиянами в одиночку. И Украина (действует не в одиночку - ред.). Украина борется вместе со своими людьми", - подытожил Зеленский.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины. Президент обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Напомним, Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия на фронте. Там отметили, что поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада уже дает определенные результаты на фронте. Наступление российских оккупантов на Харьковщине замедлилось.

В WSJ отметили, что ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США. Украинские военные требуют разрешения бить по территории РФ американским оружием.

Также сообщалось, что РФ в ночь на 25 мая атаковала Харьков - частично разрушены лицей и 9-этажка. Оккупанты ударили четырьмя ракетами С-300, в результате чего в городе есть разрушения.

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