'8 россиян к 1 украинцу': Зеленский рассказал о потерях во время прорыва РФ на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области российские захватчики понесли в восемь раз больше потерь среди личного состава, чем украинская армия.
Об этом Зеленский сказал в интервью центральноазиатским СМИ. В частности, его цитирует казахстанское издание "Власть".
"Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни. Мало того, ему наплевать на то, кто на каком языке говорит. Ему наплевать и на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть более двух недель назад, (закончился - ред.) военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян", - отметил глава Украинского государства.видео дня
Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину абсолютно безразлично к тому, сколько российских оккупантов погибает в Украине.
"И скажите, где-то там дается эта статистика, ему (Путину - ред.) интересны (потери людей - ред.) или нет? До этого в неделю было около 2-3 тыс. жертв - я постоянно получаю аналитику об убийстве российских военных. 2-3 тыс. семей потеряли своих детей. Но ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА, который показывали неоднократно? Он в это время занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от всего этого кровопролития", - сказал Зеленский.
Он добавил: сейчас главное, чтобы мир не посыпался. По его словам, мир должен объединяться, иначе не выдержит ни одна из стран: ни Кыргызстан, ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем.
"Никто не выдержит полномасштабной войны с россиянами в одиночку. И Украина (действует не в одиночку - ред.). Украина борется вместе со своими людьми", - подытожил Зеленский.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
Ситуация в Харьковской области - последние новости
Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины. Президент обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.
Напомним, Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия на фронте. Там отметили, что поставки нового вооружения и боеприпасов для Вооруженных сил Украины из стран Запада уже дает определенные результаты на фронте. Наступление российских оккупантов на Харьковщине замедлилось.
В WSJ отметили, что ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США. Украинские военные требуют разрешения бить по территории РФ американским оружием.
Также сообщалось, что РФ в ночь на 25 мая атаковала Харьков - частично разрушены лицей и 9-этажка. Оккупанты ударили четырьмя ракетами С-300, в результате чего в городе есть разрушения.
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