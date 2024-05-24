ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины

Президент обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офис президента

Украинским защитникам удалось взять под боевой контроль приграничные районы Харьковской области, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", - подчеркнул глава государства. видео дня

При этом он поблагодарил все украинские подразделения, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.

По словам президента, он сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

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