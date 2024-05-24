ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины

Украинским защитникам удалось взять под боевой контроль приграничные районы Харьковской области, которые ранее были захвачены российскими оккупантами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.
"Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты", - подчеркнул глава государства.видео дня
При этом он поблагодарил все украинские подразделения, которое обеспечивает необходимые результаты в уничтожении оккупанта.
По словам президента, он сегодня обсудил дальнейшие задачи украинских войск с учетом информации от разведок.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме
Ранее сообщалось. что РФ продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль, говорится в отчете американского Института изучения войны.
По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.
Напомним, Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.
Наступление России 2024 – бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".
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