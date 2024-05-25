"Самый неадекватный враг за 100 лет": Зеленский жестко высказался о Путине

Украинский президент Владимир Зеленский считает русского диктатора Владимира Путина самым неадекватным врагом нашей страны за последние 100 лет. Об этом Зеленский заявил в интервью казахстанскому порталу "Власть".
"У нас самый неадекватный враг, которого можно было представить за 100 лет. Я знаю, что дружба между нами и странами Центральной Азии - усилит Украину, любую из стран это точно усилит. Но что скажет Путин? Представьте себе. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся, и я в этом абсолютно уверен", - сказал он.
Зеленский напомнил, что Путин "не настолько сильный и точно не вечный".
"Все ваши страны, народы переживут Кремль, и все переживут Путина, 100%. Поэтому я тоже думаю, что нужно думать о том, что будет через 10-20 лет между людьми наших стран. Если кто-то кого-то не уважает, не будет ни контрактов, ни экономик - ничего не будет, будут визы, границы, очереди, не будет самолетов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, все будет очень быстро. Я очень открытый человек, мне нечего скрывать, я знаю, что мне нужно усиливать дружбу Украины с другими странами, для этого я всегда готов идти на первый шаг", - подытожил украинский лидер.
Кто такой Владимир Зеленский
Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).
Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.
Скандальное заявление диктатор Путина о Зеленском - последние новости
Напомним, ранее российский диктатор заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил свою легитимность.
"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - добавил Путин.
Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".
Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.
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