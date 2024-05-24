"Он – никто": Зеленский жестко ответил Путину и раскрыл ложь диктатора РФ

Саммит мира – это тот формат, который не позволит Владимиру Путину лгать, уверен Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/on-nikto-zelenskiy-zhestko-otvetil-putinu-i-raskryl-lozh-diktatora-rf-10567742.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский жестко ответил Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Владимир Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать, он еще и боится того, что может дать встреча, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности. России нечего противопоставить мировому большинству: при всей путинской лжи он зависит от окружения – в широком смысле этого слова. От международного окружения – тоже", – сказал он в ходе вечернего обращения.

По его словам, "никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это действительно понимает". "Саммит мира – это такой формат, который не позволит Путину больше лгать. А без лжи он совершенно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", – добавил президент. видео дня

Что известно о "Саммите мира"? "Саммит мира" состоится в Швейцарии 15-16 июня на уровне лидеров государств мира. На него пригласили более 160 делегаций со всех континентов. Россию не приглашали, пишет Deutsche Welle. "Швейцария всегда проявляла открытость в отношении приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно публично заявляла, что она не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Без России он немыслим", - заявили в швейцарском министерстве иностранных дел.

Скандальное заявление Путина

Напомним, ранее российский диктатор заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил свою легитимность.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - добавил Путин.

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред