НАТО может задействовать 5 статью о коллективной обороне: генсек Альянса назвал условие

Альянс нанесет мощный ответ, если будут серьезные кибератаки, и этот ответ будет не только в киберпространстве.

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Столтенберг назвал условие, при котором НАТО задействует 5 статью о коллективной обороне/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Североатлантический альянс нанесет мощный ответ, если будет серьезная киберугроза для стран-членов НАТО. В таком случае Альянс может активизировать пятую статью о коллективной обороне.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist. Он подчеркнул, что киберугрозы могут вызвать такой мощный ответ, если они будут серьезными.

"Кибератаки могут достичь порога статьи 5, если они будут серьезными. Если это будет масштабно, тогда мы сможем применить статью 5 и отреагировать не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников НАТО", - заявил Столтенберг. видео дня

Генсек НАТО добавил, что предупредил об этом именно страну-агрессора Россию.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Ранее генерал заявил, что победа Украины не обезопасит НАТО, РФ будет угрозой на долгие годы. В Кремле пытаются восстановить свои потери в Украине, чтобы сосредоточить главные силы в западных областях РФ, заявил генерал Кристофер Каволи.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО позволить, чтобы Украина била по территории РФ. Он отметил, что пришло время пересмотреть вопрос об этом запрете, особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит возле Харькова, недалеко от границы.

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