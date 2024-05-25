'РФ готовится': в ISW сказали, зачем России прекращение огня

Кремль ожидает, что замораживание боевых действий приведет к уменьшению предоставления помощи Украине от Запада. РФ может воспользоваться этим в свою пользу.

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В ISW сказали, зачем России прекращение огня/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин YouTube

Страна-агрессор Россия использует любое прекращение огня для того, чтобы подготовиться к будущим наступательным операциям в Украине.

Кремль небезосновательно ожидает, что замораживание боевых действий приведет к уменьшению предоставления помощи Украине от Запада, ведь западные государства в таком случае будут считать эту поддержку не столь насущной. РФ рассчитывает, что в такой ситуации сможет опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики напомнили, что военная интервенция страны-агрессора России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства РФ по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое будет обязывать Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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По словам аналитиков, прекращение огня позволило бы российским оккупантам восстановить свои силы и продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, которые возникают из-за необходимости закрывать насущные потребности российских захватчиков во время боевых действий в Украине.

Таким образом РФ могла бы использовать остановку боевых действий для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций. И хотя прекращение огня дало бы Украине возможность решить вопрос формирования вооруженных сил и развития оборонной промышленности, Кремль, возможно, рассчитывает, что замороженный конфликт замедлит поддержку Украины со стороны Запада и позволит РФ лучше подготовиться к возобновлению боевых действий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

РФ в ночь на 25 мая атаковала Харьков - частично разрушены лицей и 9-этажка. Оккупанты ударили четырьмя ракетами С-300, в результате чего в городе есть разрушения.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО позволить, чтобы Украина била по территории РФ. Он отметил, что пришло время пересмотреть вопрос об этом запрете, особенно сейчас, когда значительная часть боевых действий происходит в Харькове, недалеко от границы.

Напомним, аналитики ISW раскрыли циничный план Кремля и сказали, для чего Путин хочет завоевать Украину. Аналитики ISW считают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы.

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