'РФ готовится': в ISW сказали, зачем России прекращение огня

Страна-агрессор Россия использует любое прекращение огня для того, чтобы подготовиться к будущим наступательным операциям в Украине.

Кремль небезосновательно ожидает, что замораживание боевых действий приведет к уменьшению предоставления помощи Украине от Запада, ведь западные государства в таком случае будут считать эту поддержку не столь насущной. РФ рассчитывает, что в такой ситуации сможет опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Военные аналитики напомнили, что военная интервенция страны-агрессора России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства РФ по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое будет обязывать Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам аналитиков, прекращение огня позволило бы российским оккупантам восстановить свои силы и продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, которые возникают из-за необходимости закрывать насущные потребности российских захватчиков во время боевых действий в Украине.

Таким образом РФ могла бы использовать остановку боевых действий для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций. И хотя прекращение огня дало бы Украине возможность решить вопрос формирования вооруженных сил и развития оборонной промышленности, Кремль, возможно, рассчитывает, что замороженный конфликт замедлит поддержку Украины со стороны Запада и позволит РФ лучше подготовиться к возобновлению боевых действий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.