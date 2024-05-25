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Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля

Юлия Закрепа
25 мая 2024, 09:00
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Аналитики ISW считают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы.
Для чего Путин хочет завоевать Украину: аналитики раскрыли циничный план Кремля
Для чего Путин хочет завоевать Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Аналитики заявили, что страна-агрессор Россия готовится к вероятной войне с Североатлантическим союзом и пытается завоевать Украину, чтобы использовать ее ресурсный потенциал.

В отчете ISW сообщили, что Кремль будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу для способности России вести войну с Альянсом.

Также российские военные лидеры, которые планируют войну против НАТО, должны будут предположить, что Украина может вступить в такую войну от имени Союза, независимо от статуса членства Украины в Альянсе.

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Аналитики ISW считают, что фронт с НАТО вдоль всей западной границы России с Европой, ставит перед российскими военными серьезные вызовы. Зато поражение Украины позволило бы агрессору развернуть собственные силы вдоль всего восточного фланга Европы от Черного моря до Финляндии.

"Победа в Украине не только устранила бы угрозу Украины как потенциального противника во время возможной войны с НАТО, но и обеспечила бы Россию дополнительными ресурсами и людьми, необходимыми для широкомасштабной конфронтации с Альянсом", - говорится в отчете ISW.

Отмечается, что независимо от того, как победа России разделит Украину между российской аннексией и подконтрольным Кремлю марионеточным государством, которое станет следствием желаемой для Путина смены режима, Россия получит доступ к миллионам людей, которых она сможет принудить к военной службе, а также к большей части ресурсов и промышленного потенциала Украины.

"Поэтому Путин и Кремль, вероятно, рассматривают победу в Украине как предпосылку для ведения войны с НАТО. А любое прекращение огня или урегулирование путем переговоров, не предусматривающее полной капитуляции Украины, - как временную паузу в их усилиях по уничтожению независимого украинского государства", - отмечается в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что главком Швеции заявил, что Путин положил глаз на территорию страны НАТО. Микаэль Бюден считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить шведский остров Готланд. Сейчас Швеция перебрасывает туда войска.

РФ и Китай будут пытаться заморозить войну. Максим Разумный отмечает, что в ходе переговоров между Путиным и Си Цзиньпином было достигнуто понимание, что конец острой фазы войны на условиях РФ и КНР возможен.

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