УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
23 мая 2024, 08:57
154
Представитель Кремля отрицал любые политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры".
Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы
Минобороны РФ посягает на новую территорию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Предложение Минобороны России изменить границу Балтийского моря и территориальные воды страны наряду с конкурентами НАТО, которое вызвало резкий ответ со стороны Литвы и Финляндии, удалили с правительственного сайта без объяснения причин.

Напомним, что в документе говорилось о том, что Минобороны РФ хочет скорректировать координаты точек, по которым оно рассчитывает территориальные воды России, и ссылалось на документ 1985 года, принятый СССР, чтобы обосновать это предложение, передает Bloomberg.

Однако 22 мая на сайте ведомства появилось сообщение о том, что проект был удален.

видео дня

"Перед этим медиа в РФ распространили заявление неназванного "военно-дипломатического источника", который отрицал, что Москва имеет какие-то планы по пересмотру государственной границы на Балтике или своих территориальных вод. Они не объяснили, почему этот документ был опубликован", - говорится в материале.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал любые политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры" для обеспечения своей безопасности.

"Россия пытается посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ", - сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву регулирует, как прибрежные государства определяют свои морские территории, и Россия должна придерживаться хартии как страна-подписант.

"Сеять путаницу - это часть гибридного влияния. Финляндия не даст себя запутать", - сказала она.

Позже Валтонен, выступая перед СМИ, заявила, что ее страна будет исходить из того, "что это рутинная проверка координат", которую позволяет устав ООН. Она сказала, что Финляндия продолжит "следить за ситуацией и будет пытаться официально выяснить, о чем идет речь", но "пока нет оснований для спекуляций".

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что эксперт раскрыл циничные планы Путина изменить морские границы. Олег Катков отметил, что Балтика стала фактически закрытым внутренним морем НАТО. Однако, начали звучать заявления, что могут закрыть выход РФ к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга.

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом. Командующий Вооруженных сил Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море, ведь у Эстонии для этого есть все возможности.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Bloomberg Балтийское море
Реклама

Главное за день

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман

09:00 Интервью
Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:39 Украина
Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

07:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке 33862

Двухминутный тест на умственный возраст: сколько собак вы видите на картинке

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 25717

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных сюрпризах 15265

Украину накроют дожди с грозами: синоптик предупредила о погодных "сюрпризах"

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста 8603

Что делать украинцам, если нет военного билета: объяснение юриста

Последние новости

09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

09:00

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

До конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – СвитанДо конца июня РФ будет наступать и попытается при помощи Китая заморозить войну – Свитан
08:39

Зеленский будет просить НАТО сбивать российские ракеты над Украиной − Politico

08:10

Кто может стать новым президентом Ирана и что нам ждать?мнение

08:07

Молодуха престарелого Петросяна взволновала фанатов фотографией дочери - детали

07:59

Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

Реклама
07:28

Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

07:26

Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многихВидео

06:51

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и еще двух городов - DeepState

06:35

Как устранить течь воды из бачка в унитаз: самый простой и эффективный способ

06:10

Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудямимнение

05:42

Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

04:41

Германия резко изменила позицию по российским активам: в Reuters раскрыли загвоздку

04:00

Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

03:30

Китай передает оружие России через Северную Корею: Свитан описал схему

03:01

Угроза наступления РФ на Сумщине: эксперт оценил вероятность окружения Сум

02:32

Из чего на самом деле изготавливают сыр пармезан: люди удивлены процессом

Реклама
02:00

Звезда "Игры престолов" Момоа после развода показал новую возлюбленную

01:30

У внучки Элвиса Пресли могут отобрать его прах за долги покойной матери - СМИ

00:34

17-летняя внучка Маслякова напугала "взрослыми" пластическими операциями

22 мая, среда
23:54

Испания передаст большой пакет помощи: Умеров заявил о системах ПВО Patriot

23:51

Елена Кравец выкрасила волосы семилетнего сына в необычный цвет

23:38

ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении - Генштаб

23:18

Зеленский поедет во Францию и Италию: в Politico раскрыли неожиданную причину визита

22:48

Сбитие российских ракет над Украиной: в Польше заинтриговали заявлением

22:43

Популярного ведущего без военного билета в Киеве остановили работники ТЦК

22:40

Путиниста Стаса Михайлова убирают со сцены из-за Пугачевой - детали

22:25

Путин хочет изменить морские границы: эксперт раскрыл циничные планы Кремля

22:22

Черноморский флот РФ стал флотилией: Плетенчук назвал серьезную проблему оккупантов

21:45

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

21:33

Верба - к горю, сосна - к ссорам: какие деревья нельзя сажать во дворе - советыВидео

21:17

"Так рано ушла": умерла сестра Жанны Фриске - причина

20:46

"Максимум внимания пограничью": Зеленский назвал направления основных боев в Украине

20:45

Француженки кладут под подушку лавровый лист: решают сразу 3 проблемы

20:31

Госисполнители уже 13 лет периодически арестовывают счета "Энергоатома" в интересах мошеннической схемы времен Януковича

20:24

Евгений Руденко досье

19:46

Как избавиться от сорняков на клумбе: способ, который быстро решит проблемуВидео

Реклама
19:43

"Должны дать отпор": Джонсон поддержал удары по России американским оружиемВидео

19:43

Будут лить грозовые дожди, но не везде: в какие области придет 30-градусный "ад"

19:41

"Дефицит увеличился": в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг

19:36

Польша стягивает войска на границу с Беларусью: в Минобороны раскрыли угрозы

19:19

Позиции переходят "из рук в руки": Сазонов раскрыл тяжелую ситуацию в Волчанске

19:10

Кто таинственный россиянин на разбившемся вертолёте президента Иранамнение

19:07

Вслед за "кровавым" королем: в Сети "разнесли" свежий портрет Кейт Миддлтон

19:00

Лишь единицы найдут 6 скрытых слов за 12 секунд: чрезвычайная загадка

18:39

Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

18:36

Как быстро почистить молодой картофель: лайфхак, который сэкономит ваше время

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять