Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

Представитель Кремля отрицал любые политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры".

https://glavred.info/world/rosiya-namagayetsya-zminiti-kordon-baltiyskogo-morya-u-bloomberg-rozkrili-zagrozi-10567265.html Ссылка скопирована

Минобороны РФ посягает на новую территорию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Предложение Минобороны России изменить границу Балтийского моря и территориальные воды страны наряду с конкурентами НАТО, которое вызвало резкий ответ со стороны Литвы и Финляндии, удалили с правительственного сайта без объяснения причин.

Напомним, что в документе говорилось о том, что Минобороны РФ хочет скорректировать координаты точек, по которым оно рассчитывает территориальные воды России, и ссылалось на документ 1985 года, принятый СССР, чтобы обосновать это предложение, передает Bloomberg.

Однако 22 мая на сайте ведомства появилось сообщение о том, что проект был удален.

видео дня

"Перед этим медиа в РФ распространили заявление неназванного "военно-дипломатического источника", который отрицал, что Москва имеет какие-то планы по пересмотру государственной границы на Балтике или своих территориальных вод. Они не объяснили, почему этот документ был опубликован", - говорится в материале.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал любые политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры" для обеспечения своей безопасности.

"Россия пытается посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море. Это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ", - сказал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву регулирует, как прибрежные государства определяют свои морские территории, и Россия должна придерживаться хартии как страна-подписант.

"Сеять путаницу - это часть гибридного влияния. Финляндия не даст себя запутать", - сказала она.

Позже Валтонен, выступая перед СМИ, заявила, что ее страна будет исходить из того, "что это рутинная проверка координат", которую позволяет устав ООН. Она сказала, что Финляндия продолжит "следить за ситуацией и будет пытаться официально выяснить, о чем идет речь", но "пока нет оснований для спекуляций".

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Напомним, что эксперт раскрыл циничные планы Путина изменить морские границы. Олег Катков отметил, что Балтика стала фактически закрытым внутренним морем НАТО. Однако, начали звучать заявления, что могут закрыть выход РФ к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга.

В НАТО предложили радикальные меры борьбы с российским флотом. Командующий Вооруженных сил Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море, ведь у Эстонии для этого есть все возможности.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред