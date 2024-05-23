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Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием

Анна Ярославская
23 мая 2024, 07:28
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Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи не устанавливал ограничений относительно вооружений.
Энтони Блинкен, удары по России
Энтони Блинкен высказалася относительно ударов ВСУ по территории России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Ряд членов Конгресса, включая председателя комитета республиканца Майкла Маккола, на слушаниях в среду задали Блинкену вопрос, почему администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. По их словам, сторонником такого запрета является советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом Конгресс в своих решениях о выделении Украине помощи таких ограничений не устанавливал.

По словам Блинкена, задача США и союзников – поставлять Украине то оружие, в котором она нуждается для отражения российской агрессии.

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"Мы предоставили Украине необходимую помощь. Фактически, Соединенные Штаты сплотили 50 стран по всему миру, чтобы встать на защиту Украины и не дать ей быть стертой с карты, как того хотел Владимир Путин. Мы сплотили международное сообщество, чтобы разделить это бремя", - заявил госсекретарь.

Напомним, на пресс-конференции в Киеве 15 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут предоставлять Украине все необходимое оружие для ее победы в войне с агрессором, но к ударам по РФ "не поощряют".

Удары по России западным оружием - последние новости

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США призвала министра обороны Ллойда Остина разрешить Украине атаковать цели на территории России и расширить тренировки украинцев на американских истребителях F-16. Обращение обнародовал Комитет по разведке Палаты представителей США.

Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.

Письмо подписали 13 конгрессменов. Среди них несколько демократов, в частности: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что США не должны запрещать Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, а попытки контролировать усилия украинцев являются не слишком позитивной политикой.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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