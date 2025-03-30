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Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врага

Мария Николишин
30 марта 2025, 18:13
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ВСУ нужно перейти на средства поражения, которые будут наносить наибольший вред пехоте врага.
Как будет воевать РФ во втором полугодии 2025-го: Коваленко раскрыл планы врага
Россия будет воевать пехотой / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Главное из заявления эксперта:

  • В 2025 году Россия будет воевать пехотой
  • Украине нужно делать акцент на средства по уничтожению пехоты
  • ВСУ ограничены в возможностях использования противопехотных мин

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, как и чем будет воевать страна-агрессор Россия во втором полугодии 2025-го, если прекращение огня не произойдет.

По его словам, боевые действия будут происходить исключительно пехотной компонентой.

"В принципе, это было ожидаемо. В конце 2024 года я писал, что Россия будет воевать исключительно пехотой. И мы должны к этому готовиться и делать акцент на средства по уничтожению пехоты - как в обороне, то есть образование гипертрофированных противопехотных заграждений на основных и вероятных направлениях продвижения российских войск, так и переход на средства поражения, которые будут наносить наибольший урон пехоте врага: батальонной артиллерии, компактным реактивным системам залпового огня, кассетным боевым частям, большому количеству осколочных элементов в средствах поражения, например FPV-дронам. И, конечно, нужны противопехотные заграждения в обороне, даже колючая проволока, которая работает идеально", - сказал он на чате в Главреде.

Эксперт также рассказал, что не понимает почему на четвертый год полномасштабной войны с Россией Украина до сих пор выполняет Оттавскую конвенцию по противопехотным минам.

"Мы ограничены в возможностях использования противопехотных мин. Несмотря на то, что Польше некуда спешить, она уже ставит вопрос о выходе из Оттавской конвенции. Так же - страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Зато Украина на законодательном уровне даже не поднимала этот вопрос, а она является подписантом и ратификатором Оттавской конвенции. Лично я не понимаю, почему мы этого не делаем", - подытожил Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Прекращение огня - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому.

Зеленский также рассказал, что Россия хочет взять под контроль стратегически важный продуктовый коридор в Черном море. По его словам, для РФ прекращение огня в Черном море важно, ведь оккупанты уже давно не контролируют этот коридор.

В то же время, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что если Россия нарушит договоренности о морском перемирии, США должны отреагировать соответствующими мерами.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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