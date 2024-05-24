УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин его боится": Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

Руслана Заклинская
24 мая 2024, 18:59
215
Окружение российского диктатора Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, заявил Дмитрий Кулеба.
'Путин его боится': Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны
Глава МИД резко высказался о заявлениях о заморозке войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Россия распространяет ложные заявления о готовности Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира. Российский лидер не имеет никакого желания прекращать войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - отметил министр.

По его словам, окружение российского диктатора Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня и одновременно российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

видео дня

"Сейчас Путин не имеет никакого желания прекратить агрессию. Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заявил, что именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы на Саммите в Швейцарии присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - подчеркнул Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира и заморозка войны - последние новости

Напомним, 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

инфографика, Саммит мира
Что известно о Саммите мира / Инфографика: Главред

Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

Как сообщал Главред, Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине замороженный конфликт Дмитрий Кулеба война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:40 Украина
Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

19:53 Украина
"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

19:32 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость 86708

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури 10560

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата 9196

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы 8713

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

Последние новости

20:58

"Заставят открыть второй фронт": майор ВСУ сказал, есть ли угроза наступления с Беларуси

20:45

Только единицы справятся за 8 секунд: надо найти ножницы на картинке

20:40

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:08

"В розыске", "снят" и "исключен": что означают статусы военнообязанных в Резерв+

19:53

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
19:32

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

19:28

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

19:10

Два года безостановочного российского "ядерного карнавала", что дальше?мнение

19:01

РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

Реклама
18:59

"Путин его боится": Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

18:34

Урожайность увеличится на 30%: когда окучивать картофель - важные советыВидео

18:30

Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

18:04

"Трамп притворяется, он не любит Путина": экс-посол США удивил заявлением

18:00

alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии - что случилось

18:00

Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт

18:00

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине

17:33

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

17:25

Модернизировав морские дроны, СБУ снова на шаг опередила россиян - эксперт

17:10

Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

16:59

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

Реклама
16:48

Что нужно сделать 25 мая, чтобы уберечь себя от беды: важные приметы дня

16:40

"Большое разочарование": всплыла тяжелая правда об Олеге Виннике

16:40

"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

16:26

Россиян "покрошили" на Харьковщине: разгромлена элитная группа спецназа РФ

16:25

РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

15:53

Кристина Орбакайте решила конкурировать со своей матерью

15:42

Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте

15:41

"Друг Путина" в Европе вдруг ткнул носом Россию из-за войны в Украине

15:16

Как сказать на украинском "будь он неладен": какую ошибку мы часто делаемВидео

15:14

Враг получил по зубам на Харьковщине: ВСУ перешли в контрнаступление

14:58

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

14:57

"Есть две важные новости для Украины": после чего ВСУ смогут выиграть войну - сильный прогноз

14:48

Когда НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной: эксперт назвал 2 условия

14:46

Украину ждет подорожание света: в Кабмине анонсировали рост тарифов и назвали сроки

14:36

"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкойВидео

14:24

HIMARS, Leopard 1 и многое другое: Германия предоставит Украине новый пакет помощи

14:22

"Стена" Порошенко стала символом украденных миллиардов на фортификациях, – расследование к 10-летию войны с россией

14:10

"Нелегитимность" Зеленского: почему Россия открыла новый информационный фронтмнение

13:48

Путин разразился "условием" завершения войны

13:48

Виктор Павлик после остановки сердца вышел на свящь с поклонниками

Реклама
13:32

При каких условиях можно не явиться в ТЦК по повестке: в Минобороны дали ответ

13:08

Собрался усидеть на двух стульях: Орбан раскрыл скандальные планы по НАТО

12:48

Сможет ли Украина бить западным оружием по целям в РФ?мнение

12:46

После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

12:37

Это защитит Харьков: в Воздушных силах сказали, что поможет отражать атаки РФВидео

12:24

Наталью Фриске не пустят на похороны сестры из-за войны

12:21

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

11:58

"Люди это понимают": известный украинский артист раскрыл сущность Пугачевой и Галкина

11:40

Войска РФ увязли на двух ключевых участках: Сырский сделал заявление о Харьковщине

11:26

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на F-16: что будет дальше

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять