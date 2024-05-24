'Путин его боится': Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

Окружение российского диктатора Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, заявил Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД резко высказался о заявлениях о заморозке войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Россия распространяет ложные заявления о готовности Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира. Российский лидер не имеет никакого желания прекращать войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии соприкосновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", - отметил министр.

По его словам, окружение российского диктатора Путина посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня и одновременно российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

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"Сейчас Путин не имеет никакого желания прекратить агрессию. Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его выбрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заявил, что именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы на Саммите в Швейцарии присутствовали как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - подчеркнул Кулеба.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира и заморозка войны - последние новости

Напомним, 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Что известно о Саммите мира / Инфографика: Главред

Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

Как сообщал Главред, Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

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