"Друг Путина" в Европе вдруг ткнул носом Россию из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно решил указать на слабость российской оккупационной армии с точки зрения геополитических масштабов.

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Россия не нападет на НАТО, она и Украину победить не может - Орбан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Оккупанты России оказались недостаточно сильными для быстрой победы над Украиной. Они показали пределы своих возможностей и вряд ли способны напасть на одну из стран НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщает Reuters, венгерский премьер, который отличается систематическим подыгрыванием агрессору РФ и антиукраинскими заявлениями, сказал, что у россиян недостаточно сил для победы над украинцами.

"Российские военные ведут серьезную и тяжелую войну с украинцами. Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы уже это сделали", - уточнил Орбан. видео дня

По словам премьера, военный потенциал НАТО гораздо выше военных возможностей Украины, поэтому российское нападение на страну Альянса – маловероятный сценарий.

"Я не считаю логичным, чтобы Россия, которая даже не может победить Украину, вдруг пришла и поглотила весь западный мир. Шансы на это чрезвычайно малы", - подчеркнул Виктор Орбан.

Позиция Орбана по Украине – главные заявления:

Венгерский премьер Виктор Орбан стабильно подыгрывает России. В апреле он сделал ряд соответствующих заявлений. К примеру, Орбан говорил, что Украина якобы прекратит существование, если не будет финансовой помощи от Запада.

Кроме того, Орбан критиковал идеи Запада о войсках НАТО в Украине. По его словам, власть в Европе, дескать, захватили левые провоенные силы. Будапешт же якобы выступает за мир.

Также Орбан сказал, что Украина получает от Запада деньги, которые будто бы предназначены для Венгрии. Он призывал к существенному снижению уровня финансовой поддержки Киеву.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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