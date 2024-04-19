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Орбану мерещится "война со всех сторон": премьер оскандалился заявлением об Украине

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 22:35
Премьер утверждает, что "Брюссель играет с огнем", а НАТО находится в шаге от того, чтобы отправиться в "водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну".
Орбану мерещится 'война со всех сторон': премьер оскандалился заявлением об Украине
Орбан цинично высказался о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что западные страны готовятся отправить свои войска в Украину. Брюссель якобы "играет с огнем" и может "затянуть Европу в бездну". Об этом венгерский политик с антиукраинской позицией заявил во время встречи своей партии "Фидес", сообщило hir.TV.

"Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе царит война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со стороны всех и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО хочет создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я разговариваю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную", - сказал Орбан.

По его словам, страны Запада предоставляют Украине оружие, но ситуация не улучшается, именно поэтому войска НАТО якобы могут отправить на войну против России. Орбан утверждает, "Брюссель играет с огнем то, что он делает, - соблазн", а НАТО находится в шаге от того, чтобы отправиться в "водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну".

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Премьер-министр Венгрии опасается, чтобы его страна "не стала игрушкой великих держав", поэтому якобы выступает за мир и не собирается воевать в российско-украинской войне ни за одну из сторон.

Кроме этого, Орбан заявил, что венгерская власть оказалась под влиянием "брюссельских бюрократов" и "провоенных" левых сил, которые, по его мнению, пытаются изменить правительство Венгрии на "провоенное правительство, марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону, вместо национального правительства".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро также выразил похожие антиукраинские взгляды. Он утверждает, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает от военного психоза".

"Они все считают, что они сами находятся в состоянии войны. Но дело в том, что это не так. Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают... Подумайте о последствиях санкций, о войне с ценами на энергоносители. Подумайте о последствиях допуска украинского зерна. И вопрос: почему через два года, имея столько доказательств, они не признают своих ошибок?" - в очередной раз подтвердил свою пророссийскую позицию Сийярто.

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Скандальные заявления Орбана - позиция Венгрии по войне

Как сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

На праздновании годовщины венгерской революции 1848 года в Будапеште премьер сравнил ЕС с "имперскими оккупантами" и назвал "Западный мир" источником бескультурья и разрушения. Также он призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на нынешних выборах в Европарламент. Кроме этого, Орбан выступил с украинофобским заявлением, утверждая, что Украина прекратит существование, если Запад прекратит финансовую поддержку Киева.

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война в Украине НАТО Венгрия Виктор Орбан
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