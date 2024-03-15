Венгрия должна 'оккупировать Брюссель': Орбан 'взорвался' резкими заявлениями о Западе

Орбан назвал ЕС "имперскими оккупантами", а "Западный мир" - источником бескультурья и разрушения.

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Орбан назвал ЕС "имперскими оккупантами", а Запад "- источником бескультурья" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал "Западный мир" и Евросоюз. Антиукраинский политик назвал их "имперскими оккупантами" и призвал помочь ему "оккупировать Брюссель" на выборах в Европарламент. Об этом сообщило AP.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с праздничной речью по случаю годовщины венгерской революции 1848 года против Габсбургов перед толпой, которую, по данным агентства, свезли автобусами в Будапешт. Во время речи Орбан сравнил ЕС с "имперскими оккупантами", а "Западный мир" назвал источником бескультурья и разрушения.

"Они (представители западного мира - ред.) начинают войны, разрушают миры, перекраивают границы стран и пожирают все, как саранча. Мы, венгры, живем иначе и хотим жить иначе", - заявил Орбан видео дня

Венгерский политик также откровенно выразил негативное отношение к иммиграции и правам ЛГБТК+.

"Брюссель - не первая империя, которая положила глаз на Венгрию. Народы Европы сегодня боятся, что Брюссель отберет у них свободу. ... Если мы хотим сохранить свободу и суверенитет Венгрии, у нас нет выбора: Мы должны оккупировать Брюссель", - произнес Орбан.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Орбана в отношении Украины

Как сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Премьер-министр Венгрии и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Также премьер неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

Кроме этого, Виктор Орбан надеется на возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он считает президентство Трампа "единственным серьезным шансом" для прекращения войны России в Украине.

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