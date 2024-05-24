Путин разразился "условием" завершения войны

Глава Кремля Владимир Путин намерен продолжать агрессивную войну против Украины, если Китай и Запад не отреагируют на его так называемую инициативу.

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Путин разразился ультиматумом Украине и Западу / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин, дескать, готов прекратить войну против Украины. Он "выступает" за переговоры, которые предусматривают сохранение за захватчиками оккупированных по состоянию на сейчас территорий. Если такое "условие" не примет Китай и Запад, Путин намерен воевать дальше.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в РФ, Путин стремится к заморозке развязанной против Украины войны.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но Путин также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - сказал один из инсайдеров, который якобы работал с Путиным и "знает" о разговорах в Кремле.

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Рупор Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что Россия, мол, "открыта к диалогу для достижения своих целей и что страна не хочет вечной войны"

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

"Достаточно, чтобы продать победу российскому народу"

Также источники журналистов утверждают, что Путин настроен на заморозку войны, поскольку не готов проводить новую мобилизацию. Оккупации территорий Украины в нынешнем виде "достаточно, чтобы продать победу российскому народу".

"Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас, а мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", - говорит собеседник немецкого информагентства.

Позиция Украины по сценарию заморозки войны – главные новости:

Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

Нельзя идти на заморозку войны, иначе Путин воспользуется паузой и снова нападет, отметил Владимир Зеленский. Сейчас у России проблемы с ракетами, снарядами и военными, поэтому ей нужен "перерыв" перед повторением военной агрессии.

ВСУ нужно совершить "большой технологический прорыв", чтобы не допустить заморозки войны, полагает подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви. По его мнению, армии Украины нужно сделать ставку на системы РЭБ, беспилотники и боевые самолеты.

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