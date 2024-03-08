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"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 16:20
Пауза в войне будет выгодной только Путину и даст ему время подготовиться к новой агрессии, сказал президент Украины.
'На руку Путину': Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины
Зеленский рассказал об опасности замораживания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот из видео выступления, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Перерыв в войне является "серьезным вызовом и проблемой" для Украины и Европы. Замораживание войны фактически будет паузой для российского диктатора Путина, чтобы накопить силы. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Cinque minuti.

"Эта пауза будет на руку Путину, будет то же, что было после 2014-го, когда замороженный конфликт им дал возможности нарастить силы, накопить оружие, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое", - сказал президент.

По его словам, заявления о замораживании войны или "прекращении огня" звучат из разных СМИ и от политиков, однако пауза в войне будет выгодной только для Путина. За это время Россия сможет накопить силы и подготовиться к дальнейшим агрессивным действиям. Зеленский отметил, что "мы такое уже проходили" после оккупации Крыма и части Донбасса.

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"Это не пауза в войне, это пауза для Путина. Для него нужна пауза, чтобы накопить силы. Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами. Они их берут в Северной Корее. Дроны изготавливают и покупают в Иране", - отметил он.

Кроме этого, Зеленский отметил, что оккупанты потеряли опытных военных во время боев на территории Украины, которых теперь России не хватает.

"Эти люди погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю и воюет с нами, даже те, что попадают в плен мы видели, что есть люди, которые даже были не подготовлены месяц", - подчеркнул президент.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине?

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Риск замораживания войны в Украине

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что предложение РФ о замораживании войны в Украине является безумием. Он подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с Москвой.

Также замораживание войны в Украине представляет большую угрозу, что может перерасти в более кровавую и масштабную войну в будущем. Военный эксперт Валентин Бадрак подчеркнул, что эта угроза реальна, особенно если Киев не будет иметь поддержки со стороны Европы и Вашингтона.

Кроме этого, Запад постепенно уменьшает поддержку Украины, тогда как Россия ищет слабые места для прорыва. Успехи РФ могут иметь катастрофические последствия для Украины. В таких условиях замораживание войны может оказаться не худшим вариантом, заявил политолог Андрей Золотарев.

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