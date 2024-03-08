Зеленский отправится с визитом в Турцию: что анонсировали в ОП

У Зеленского анонсировали визит на встречу с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

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Зеленский отправится с визитом в Турцию: / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 8 марта 2024 года Владимир Зеленский отправится с визитом в Турцию. Во время визита в страну глава государства встретится с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Встреча лидеров стран состоится для обсуждения безопасности в Черном море, мирные инициативы, сотрудничество в обороне и освобождение пленных.

"Во время визита Владимир Зеленский встретится с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством", - сообщили в ОП. видео дня

Также отдельное внимание президенты уделят общим проектам в оборонительной сфере. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины и встретится с представителями турецких оборонных компаний.

Кто такой Реджеп Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Ранее он занимал пост премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год и мэра Стамбула с 1994 по 1998 год. Основатель правящей Партии справедливости и развития.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Точную дату визита хозяина Кремля он не уточнил, но рассказал, о чем будут говорить лидеры государств.

Также, Китай и Турция продолжают развивать собственные переговорные инициативы для урегулирования ситуации в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

К тому же, Турция считает, что для Украины и РФ пришло время начать диалог относительно прекращения огня, однако переговоры о перемирии не означают "признания оккупации", заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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