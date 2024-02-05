У Эрдогана подтвердили визит Путина в Турцию: о чем будут говорить

Турция станет первой страной-членом НАТО, которую посетит Путин после начала российского вторжения в Украину.

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Владимир Путин в феврале поедет в Турцию / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил визит российского диктатора Владимира Путина в Турцию. Точную дату визита хозяина Кремля он не уточнил, но рассказал, о чем будут говорить лидеры государств.

По словам главы МИД Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море на мировые рынки, передает Reuters.

"Предварительное зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, теперь мы увидели, что есть возможность пойти с другим механизмом, и сейчас есть усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", — сказал Фидан.

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Анкара пыталась убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой Москва вышла в июле 2023 года через год после ее реализации. Соглашение было заключено посредством ООН и Турции, чтобы обеспечить безопасный проход для экспорта из украинских портов.

Турецкие СМИ упоминают 12 февраля как предполагаемую дату визита Путина, но офис президента Эрдогана не подтвердил ее.

Отметим, Турция станет первой страной-членом НАТО, которую посетит Путин после начала российского вторжения в Украину. После февраля 2022 Эрдоган и Путин встречались. В частности, 4 сентября 2023 года президент Турции провел переговоры с Путиным в российском городе Сочи. Тогда он обсуждал с президентом РФ "зерновую сделку", однако "несмотря на надежды Эрдогана получить от президента России хоть какие-то уступки, встреча закончилась ничем.

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