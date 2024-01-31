Путин впервые с начала большой войны посетит страну-члена НАТО - Reuters

Президент РФ ограничил свои зарубежные поездки, особенно после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал на его имя ордер на арест.

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Путин встретится с Эрдоганом в Турции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Турцию 12 февраля. Там он должен встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил турецкий чиновник, которого цитирует Reuters.

Приезд кремлевского диктатора будет первым визитом в страну-члена НАТО после нападения на Украину в 2022 году.

Стоит отметить, что после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию, российский лидер ограничил свои зарубежные поездки. Турция не подписала Римский статут и не обязана выполнять решения МУС. Именно поэтому Путин не боится ареста в Турции.

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С тех пор как Россия начала вторжение в Украину, Турция пытается сохранить положительные отношения как с Москвой, так и с Киевом. Хотя Анкара выразила поддержку территориальной целостности Украины и предоставила военную технику, она не поддерживает санкции Запада против России.

В то же время Эрдоган пытается убедить Путина вернуться к соглашению по экспорту украинского зерна через Черное море, которое действовало до июля 2023 года.

Напомним, 4 сентября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже встречался с диктатором Владимиром Путиным. Тогда он обсуждал с президентом РФ "зерновую сделку", однако "несмотря на надежды Эрдогана получить от президента России хоть какие-то уступки, встреча закончилась ничем".

Как сообщал Главред, лидер Турции Эрдоган считает, что начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз является ошибкой. Он политически "позавидовал" Украине и считает, что ЕС поступит так же, как с Турцией, то есть будет тормозить заявки обеих стран.

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