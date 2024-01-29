Путин поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом: собираются говорить об Украине

Главной темой переговоров российского диктатора и турецкого президента будет война в Украине.

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Путин собрался в Турцию, чтобы говорить с Эрдоганом об Украине/ коллаж: Главред, фото: ОП, скрин

Российский диктатор Владимир Путин собирается посетить Турцию в феврале, чтобы встретиться с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Главной темой переговоров будет война в Украине. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает российский Интерфакс.

На вопрос журналистов "Интерфакса", действительно ли визит главы Кремля в Турцию готовится в феврале, Ушаков ответил: "Да, готовится визит".

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При этом он отметил, что "украинская тематика будет, наверное, одним из основных предметов переговоров".

Однако дату встречи и все темы, которые планируется обсудить, Ушаков не сообщил.

Ранее глава МИД Литвы назвал главное условие, как остановить Путина. Российский диктатор Владимир Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого Украина должна победить страну-агрессора Россию в войне, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ. Европейцы хотят быть готовыми к негативным сценариям, но не хотят, чтобы война с Россией началась раньше, чем они подготовятся.

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