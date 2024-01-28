Дипломат объяснил, почему Запад не ликвидирует Путина на фоне риска войны с РФ

Европейцы хотят быть готовыми к негативным сценариям, но не хотят, чтобы война с Россией началась раньше, чем они подготовятся.

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Покушение на Путина является опасной вещью из-за последствий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко объяснил, почему НАТО, видя угрозу со стороны России, не предпринимает шаги на опережение. В частности - не ликвидирует российского диктатора Путина или не дестабилизирует ситуацию в стране-агрессоре РФ.

По его словам, обязательство правовых демократических стран – быть ответственными и принимать решения, учитывая анализ далеких последствий.

"Покушение на российского лидера является опасной вещью ввиду сложности анализа последствий. Тем более, для западных демократий не характерны такие акции, как заказные убийства, ликвидации и т.д., потому что это противоречит базовым принципам", - сказал Яременко во время чата на Главреде.

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Кроме того, пока страны НАТО не ведут горячую фазу войны с Российской Федерацией, они избегают шагов, которые, с их точки зрения, могут втянуть их в прямую военную конфронтацию с Россией, то есть ускорить тот возможный негативный сценарий, который они видят.

"К тому же военное планирование не означает, что все сценарии, которые видят на Западе, неотвратимы. Наоборот, чем лучше ты готов к определенным проблемам, тем меньше шансов, что они возникнут. Были бы мы готовы к войне с Россией, очевидно, она не началась бы. В большой степени война случилась потому, что Украина была к ней не готова", - считает Яременко.

Дипломат добавил, что европейцы сейчас хотят быть готовыми к негативным сценариям, но совершенно не хотят, чтобы война с Россией или любым другим серьезным игроком началась раньше, чем они подготовятся, или началась вообще, если ее просто можно избежать.

Война России и НАТО

Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Об этом писало немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

В документе подробно излагается возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецких журналистов издания Bild основан на документе, где прописан учебный сценарий.

Прокомментировали статью и в России. В частности, в МИД РФ разразились оскорблениями и сказали, что материал – "гороскоп". .

Бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что в России уже циркулируют слухи, согласно которым оккупанты могут пойти в наступление в Украине, чтобы попытаться переломить ход войны. Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО.

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