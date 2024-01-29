"Есть единственный способ остановить Путина": глава МИД Литвы назвал главное условие

Российские оккупанты опасны не только для Украины, они могут угрожать также для других государств.

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Глава МИД Литвы сказал, что может остановить Путина/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, пока его не остановят. Для этого Украина должна победить страну-агрессора Россию в войне.

Действия российских оккупантов опасны не только для Украины, но и других государств. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "РБК-Украина".

"Я буду говорить об этом каждый раз, когда имею возможность: Путин не остановится, пока его не остановят. Единственный способ остановить его – это выиграть войну в Украине. И это единственный способ действительно быть уверенным, что его экспансионистская идея остановлена, возможно, не остановлена навсегда, потому что кто знает, мы не можем предсказать будущее, но по крайней мере остановлена", – отметил он. видео дня

По словам Ландсбергиса, нынешняя ситуация опасна не только для Украины. Российские оккупанты могут угрожать также для других стран.

"Это становится действительно опасным для Украины, но потом оно становится опасным и для всех остальных. Это может быть Молдова, Грузия и даже страны Балтии. И посмотрите, норвежский глава Генштаба говорит: вы знаете, мы должны быть готовы к настоящей войне", – сказал глава МИД Литвы.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке, в селе продолжаются ожесточенные бои. 28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты, подтвердили украинские аналитики. Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году. Он заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и возникновения Третьей мировой войны.

Также ранее Глевред рассказывал о громких заявлениях Зеленского, которые он сделал в интервью немецкому телеканалу ARD. В частности, он заявил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, Европа не сможет обеспечивать все необходимые оборонные поставки Киеву в полном объеме.

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