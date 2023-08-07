УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

Анна Ярославская
7 августа 2023, 11:53 обновлено 7 августа, 11:59
10
О возможном визите Путина в Турцию и его сроках сообщили в контексте повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа.
Эрдоган, Путин
Путин может встретиться с Эрдоганом в конце августа / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа.

Турецкое издание Hurriyet упомянуло о возможном визите Путина и его сроках в контексте сообщения о повестке встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана.

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.

видео дня

Поездка Путина в Турцию и зерновая сделка

Президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор 2 августа, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Кроме того, турецкий лидер в разговоре с российским диктатором отметил важность избежания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост Мира".

Экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН.

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Другие новости:

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган новости Турции
Реклама

Главное за день

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненые

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненые

12:03 Украина
"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:45 Украина
В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

09:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:07

Мир перевернулся: мужчина показал, как правильно вставлять трубочку в сок

12:03

Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненыеВидео

12:02

С 1 октября введут большие штрафы для украинцев: за что и кто под угрозой

11:56

Зрелище не для слабых духом: почему киты взрываются после смерти

11:53

Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:48

Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

11:45

"Очень сложная ситуация": в ВСУ сообщили о штурме россиян возле Купянска

11:32

Гороскоп на завтра 8 августа 2023: кого ожидает сумасшедшая любовь

11:27

Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосыВидео

Реклама
11:21

Какой цветок лучше держать на работе, чтобы начальник повысил зарплату

11:19

Сердючка крепким словцом послала пропагандистов и показала, что прячет под юбкойВидео

11:06

Эксперты объяснили украинцам, как нужно платить долги за свет по новым тарифам

10:55

Почему нельзя говорить "на Україні": Авраменко объяснил серьезную ошибку

10:46

Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

10:45

На Херсонщине оккупанты завезли два грузовика с телами россиян

10:37

"Клон" Винника выпустил еще один клип в его стиле

10:03

До конца зимы не долежит: 5 мест, где нельзя хранить картошку

09:57

В Германии призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

09:43

Враги прут на Старомайорское: в Минобороны назвали самое горячее направление на фронте

09:42

"Россияне взяли паузу": в ВСУ раскрыли тактику оккупантов по массированным обстрелам

Реклама
09:26

Здоровье дороже зрелищ: что будет, если долго смотреть на сварку

08:59

Ночью оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне: есть погибшие и раненыеФото

08:54

ВСУ успешно отбивают штурмы россиян: Генштаб раскрыл тяжелую ситуацию на фронте

08:48

Вот почему хек продают без головы: как он выглядит в природе

08:35

РФ может сдержать лишь гарантия, что на свой удар она получит ответный удар - Огрызко

07:58

В боях за Украину погиб бывший народный депутат

07:28

Мирный саммит в Джидде: Китай отправил "позитивный" сигнал - Spiegel

06:49

В ISW рассказали о последствиях ударов по мостам в оккупированный Крым

06:20

Стоит ли украинцам закручивать гайки относительно выезда за границумнение

05:00

Поразительная оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут человека за 5 секунд

04:45

Даже не узнаете: 3 лучших способа постирать ковер дома на полу

04:00

Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

03:00

Никогда не догадаетесь: что означает слово "челюсти" в украинском языке

02:00

Мужчина сделал тест ДНК ради развлечения и раскрыл страшную тайну своей бабушки

01:10

Россия цепляется за Бахмут: эксперт раскрыл, где можно ждать прорыва ВСУВидео

06 августа, воскресенье
23:57

В Ужгороде священник назвал россиян "прекрасным народом" и молился за примирение

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

Реклама
21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять