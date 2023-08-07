Путин может приехать в Турцию в конце августа - Hurriyet

О возможном визите Путина в Турцию и его сроках сообщили в контексте повестки встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа.

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Путин может встретиться с Эрдоганом в конце августа / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию в конце августа.

Турецкое издание Hurriyet упомянуло о возможном визите Путина и его сроках в контексте сообщения о повестке встречи турецкого правительства, которая запланирована на 7 августа. Она пройдет под председательством президента Тайипа Эрдогана.

"Будет оцениваться возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", - говорится в статье.

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Поездка Путина в Турцию и зерновая сделка

Президент Турции Эрдоган и российский диктатор Путин провели телефонный разговор 2 августа, во время которого и договорились о визите президента России в Турцию.

Кроме того, турецкий лидер в разговоре с российским диктатором отметил важность избежания эскалации в войне против Украины и важность "зернового соглашения", которое Эрдоган рассматривает как "мост Мира".

Экономический эксперт Алексей Кущ предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о том, что зерновая сделка будет функционировать в трехстороннем формате Украина-Турция-ООН.

17 июля стало известно, что РФ вышла из зерновой сделки в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "незамедлительно вернется к сделке, как только часть договоренностей, касающаяся Москвы, будет выполнена".

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