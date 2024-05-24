"Есть две важные новости для Украины": после чего ВСУ смогут выиграть войну - сильный прогноз

По словам провидицы, Украину ждет окончание войны уже совсем скоро.

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Когда война закончится прогноз / Коллаж Главред, фото 4 танковая бригада, скриншот с видео

Известная украинская провидица Айа рассказала в своем прогнозе, когда может закончиться война. По ее словам, ВСУ сделают такое, что что оккупанты будут бежать из Украины.

"Об окончании войны. Окончание войны будет в этом году, в 2024 году. Это первая хорошая новость", - говорит провидица в прогнозе.

Кто такая Айа? Айа - проводник в Высшие измерения сознания, ченнелер, провидица. Проводит ретриты, а также основатель академии потока света и любви, говорится на сайте aya-potoksveta.com. видео дня

По словам провидицы, Украину ждет еще одна хорошая новость.

"Вторая новость – будет договор. Я не могу сказать, как он будет выглядеть, но благодаря этому договору закончится война и боевые действия. Они не оккупируют Харьков и наши другие города", - добавила она.

Айа прогнозирует, что летом в РФ стоит ждать неприятностей.

"Также летом надвигается что-то очень темное в Россию. И эти события, возможно, будут столь же решающими для окончания войны. Кроме того, празднование 9 мая Победы в России будет последним в том виде, каким мы его видели", - отметила провидица.

Провидица также подчеркнула, что " в 2025 году будут большие катаклизмы и цунами. Очень многие территории будут очищаться водой".

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