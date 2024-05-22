"Этот месяц 2024 года станет решающим в войне": что устроит Украина к концу года для РФ - прогноз

Когда закончится война в Украине и как ВСУ могут выбить оккупантов к концу года, рассказал в прогнозе астролог Влад Росс.
По словам астролога, до середины июня 2024 года Украине будет тяжело на фронте.
"До середины июня российские оккупанты будут пытаться как можно больше отрезать, захватить у нас. Будут стремиться на Сумы пойти, захватить Харьковскую область", - говорит Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Поскольку Марс находится в Овне, война будет очень ожесточенной.
"Марс в огненном Овне, это означает, что война будет жестокой, ожесточенной, ужасающей до середины июня. Нам нужно удержать Угледар, Часов Яр. Нельзя пустить оккупантов в Покровск. Серьезная ситуация в Харьковской области", - добавил Росс.
Астролог Влад Росс отметил, что осенью ВСУ будут "ломить" оккупантов.
"Мы выдержим это время, и уже осенью у ВСУ будет большая возможность для контрнаступления. Особенно это будет чувствоваться в октябре-ноябре месяце. Враг даже может не ожидать, что может остаться без Крыма", - добавил он.
К концу 2024 года украинские войска смогут выбить оккупантов, говорит Росс.
"10 месяц 2024 года - это решающий месяц в войне. В октябре может что-то случится с Крымом, что Крым просто притвориться нейтральной зоной. Также в октябре-ноябре может быть освобождение некоторых территорий, но нам нужно выдержать и дождаться осени. Прорывы на фронте могут быть исключительно осенью, особенно в октябре", - отметил Влад Росс в своем прогнозе.
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