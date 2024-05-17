"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

Астролог Влад Росс рассказал о завершении войны в Украине и какой удар может нанести ВСУ по оккупантам.

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Влад Росс о завершении войны в Украине / Главред

Война завершится в Украине моментально, когда ВСУ смогут нанести мощный удар по РФ. Как рассказал в прогнозе астролог Влад Росс, в ближайшее время Украине стоит отстоять свои территории.

"Марс сейчас входит в знак Овна, это означает, что военные действия будут только усиливаться. Никакого перемирия в ближайший месяц не вижу. Когда Марс переходит в Телец, это будет в середине июня, тогда можно будет говорить о "перемирии". Но, в ближайший месяц, до середины июня, будет тяжело. Марс - это символ войны, военных действий, будет что-то кровопролитное и ужасающее", - говорит астролог Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса. видео дня

По прогнозу астролога, война на истощение РФ может хорошо повлиять на завершение боевых действий.

"Украине главное сейчас укрепиться. Истощать оккупантов. Война на истощение очень интенсивная", - говорит он.

Астролог Росс отметил, что Украине нужно уничтожить, чтобы выиграть войну.

"Уничтожать и дальше НПЗ. Украина сейчас уже гораздо больше добилась, ударами по Крыму и НПЗ, чем все санкции США и Европы против Российской Федерации. Мы нанесли РФ гораздо больше экономического ущерба, чем эти санкции. Все идет к тому, каким образом надо своего врага уничтожать. Война может очень быстро закончится, если мы уничтожим терминал нефти в Новороссийске. России просто будет не на что воевать", - добавил он.

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