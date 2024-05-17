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"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

Мария Тупик
17 мая 2024, 14:40обновлено 17 мая, 15:11
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Астролог Влад Росс рассказал о завершении войны в Украине и какой удар может нанести ВСУ по оккупантам.
Влад Росс
Влад Росс о завершении войны в Украине / Главред

Война завершится в Украине моментально, когда ВСУ смогут нанести мощный удар по РФ. Как рассказал в прогнозе астролог Влад Росс, в ближайшее время Украине стоит отстоять свои территории.

"Марс сейчас входит в знак Овна, это означает, что военные действия будут только усиливаться. Никакого перемирия в ближайший месяц не вижу. Когда Марс переходит в Телец, это будет в середине июня, тогда можно будет говорить о "перемирии". Но, в ближайший месяц, до середины июня, будет тяжело. Марс - это символ войны, военных действий, будет что-то кровопролитное и ужасающее", - говорит астролог Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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По прогнозу астролога, война на истощение РФ может хорошо повлиять на завершение боевых действий.

"Украине главное сейчас укрепиться. Истощать оккупантов. Война на истощение очень интенсивная", - говорит он.

Астролог Росс отметил, что Украине нужно уничтожить, чтобы выиграть войну.

"Уничтожать и дальше НПЗ. Украина сейчас уже гораздо больше добилась, ударами по Крыму и НПЗ, чем все санкции США и Европы против Российской Федерации. Мы нанесли РФ гораздо больше экономического ущерба, чем эти санкции. Все идет к тому, каким образом надо своего врага уничтожать. Война может очень быстро закончится, если мы уничтожим терминал нефти в Новороссийске. России просто будет не на что воевать", - добавил он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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