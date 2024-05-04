"Украину ждет три важных события в мае": как изменится война - прогноз

Прогноз на май для Украины обещает изменения в войне. Как рассказала астролог Юлия Погорельченко, именно 3 события будут положительными для нашей страны.
"Май будет более положительным, чем был апрель, больше гармоничных дней для реализации ваших планов и замыслов", - говорит астролог, передает Главред.
Когда Новолуние и Полнолуние в мае
"Традиционно нас ждет Новолуние – 8 мая и Полнолуние – 23 мая. Меркурий сменит свой знак и, наконец, выйдет из Овна 16 мая. Изменится структура мышления и откроются новые возможности для переговоров. Венера перейдет 24 мая в легкие, но где-то не слишком удобные для себя Близнецы", - говорит астролог Погорельченко.
Кто такая Юлия Погорельченко
Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.
Что ждет Украину в мае и как изменится война
"Важным будет переход Юпитера в Телец 26 мая, он закладывает новые тенденции на будущий год, и своим положением обещая нашей стране более положительные новости, помощь и новое развитие", - говорит астролог Погорельченко.
"Вообще будет много планет в первой половине мая будут периодически находиться в Тельце, тем самым, образуя стеллиум (то есть скопление) и перетаскивая энергии в темы финансов, ресурсов, земель. Считаю, что это не очень хорошо, потому что баланс никто не отменял и нужно идти именно к нему", - добавила астролог.
Что стоит учитывать читателю
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