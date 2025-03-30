В Киеве избили ветерана за замечание из-за русской музыки - что известно

В полиции заявили, что сейчас проводится проверка.

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Избиение ветерана в Киеве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Киеве возник конфликт между ветераном и компанией отдыхающих из-за русской музыки

Одна из участниц конфликта заявила, что в ветерана полетела бутылка

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции

В Киеве избили ветерана войны и его друзей за замечание из-за русской музыки. Об этом сообщила Марьяна Чикало, которая представилась волонтером ВСУ.

"Меня-волонтера ВСУ, моего друга-защитника после тяжелого ранения, и его жену чуть не забили до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте", - написала она. видео дня

По ее словам, на просьбу выключить русскую музыку в ветерана полетела бутылка.

В то же время, Елизавета Омельченко, которая, вероятно, является одной из участниц конфликта написала в соцсети, что музыку выключили сразу после замечания.

По ее словам, один из мужчин начал унижать присутствующих, заявив, что "они сидят в тылу и ничего не делают".

Реакция полиции

В полиции Киева подтвердили, что происшествие произошло 29 марта вечером в одном из дворов Голосеевского района столицы.

"Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта. Сведения относительно указанного события зарегистрированы в журнал единого учета, сейчас проводится проверка", - говорится в сообщении.

Скандалы с избиением военных и ветеранов

Как сообщал Главред, 9 февраля в Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного. Отмечалось, что женщина пришла в офис городской организации "Батькивщина", где ей обещали предоставить соглашение на медицинское обслуживание компанией "ИнтоСана". Работница офиса якобы отказалась пускать женщину в офис. Между ними возникла словесная перепалка, после чего она ударила в грудь мать погибшего воина.

10 сентября сообщалось, что в Смеле Черкасской области криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана войны и заставил к публичным извинениям за то, что военный поставил под сомнение его "авторитет".

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