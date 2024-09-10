Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

Правоохранители уже обратили внимание на инцидент, открыто уголовное производство.

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Появилась реакция правоохранителей на избиение военного в Смеле / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

В Смеле Черкасской области криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана войны и заставил к публичным извинениям за то, что военный поставил под сомнение его "авторитет".

Соответствующее видео и описание ситуации обнародовал ряд Telegram-каналов, в том числе "Лачен пишет". По информации из Сети, ветеран ССО ВСУ Анатолий Гончаренко на личной странице в Facebook написал о ситуации на дороге, где неизвестные создали аварийную ситуацию и начали оскорблять его пожилых родителей.

Военный хотел идентифицировать водителя для того, чтобы решить конфликт. Как выяснилось, им был Вадим Долотенко. Когда тот увидел сообщение Анатолия, назначил ему встречу, однако закончилась она угрозами и избиением. После этого Гончаренко заставили извиняться на камеру.

видео дня

На инцидент сначала отреагировал Председатель фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия в Telegram. По его словам, военный в то время находился на лечении в Смеле.

"Этот случай должен быть на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора. Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию. Ждем быстрой реакции", - говорится в сообщении.

И реакция главы МВД Игоря Клименко действительно не заставила себя ждать. Он заявил, что правоохранители начали уголовное производство, все факты будут установлены.

"Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских", - добавил он.

В то же время военнослужащие по-разному отреагировали на инцидент. Некоторые поддерживают военного, однако, например майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин не стал на сторону пострадавшего.

"В ситуации с избиением военного в Смеле поддержу только одну сторону - Дмитрия Кухарчука (украинский политик, общественный деятель, участник войны на востоке Украины, член Высшего совета политической партии Национальный корпус - Главред). Он ищет неравнодушных граждан, которые могут провести воспитательную беседу с местным уродцем, за вознаграждение. Поддерживать военного, который не смог постоять за себя, еще и извинялся перед этим человеком - тоже не буду", - написал он.

Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

Скандалы с избиением военных и ветеранов

Инциденты с нападениями на украинских защитников случаются, к сожалению, довольно часто. Недавно в Дарницком районе Киева избили экс-военнослужащего 32 ОМБр, несовершеннолетнему нападающему не понравилась его прическа. Инцидент произошел, когда бывший военный выгуливал собаку.

Накануне в Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Все это произошло прямо в тот момент, когда Дмитрий гулял со своей женой и маленьким ребенком.

Ранее в Волынской области офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Оказалось, что подозреваемым по этому делу является 22-летний военный, которого также подозревают в смертельной аварии.

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