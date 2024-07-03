Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалился

В Одессе разгорелся серьезный скандал с ветеринаром, который на войне потерял ноги. Мужчина с собакой послал ветерана из-за того, что тот не смог подойти ближе к животному. После этого он прибежал с извинениями, но и здесь успел оскандалиться. Соответствующее видео уже разлетелось в Сети.
43-летний мужчина начал оправдываться и утверждать, что якобы не видел протезы бывшего военного.
"Прошу прощения, я не видел, что у вас есть сложности, я реально не видел", - сказал он.
После этого он начал говорить, что на видео из кабинета он выставлен в негативном свете.
"Я зашел к вам в кабинет и мне показалось, что вы не так со мной говорили ... Там снято видео и там выглядит очень обидно", - добавил он.
Смотрите видео с извинениями перед ветеринаром с протезами:
Правоохранители занялись этим делом. Оказалось, что после инцидента 38-летний ветеринар обратился в полицию и написал соответствующее заявление.
"Посетителя учреждения возмутило то, что врач не смог встать со стула и осмотреть животное, на что он высказался в его сторону нецензурной бранью. Правоохранители приехали по указанному адресу, где 38-летний потерпевший обратился с заявлением о привлечении к ответственности посетителя клиники", - говорится в сообщении.
После этого правоохранители смогли установить место жительства 43-летнего правонарушителя. Против него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". Он признал свою вину.
Видео самого инцидента можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 июня в Киеве возле остановки "Куреневка" двое мужчин напали на волонтерку, которая возвращалась домой с Майдана Независимости после прощания с госпитальеркой Ириной Цыбух (позывной Чека). Нападавшие выкрикивали украинофобские заявления и угрожали российскими войсками в столице.
В Днепре 20 июня произошла словесная перепалка между бывшим военным и Тищенко. Павлов выразил недовольство тем, что неизвестные люди без причины надели военную форму, балаклавы и носили оружие. В это время он гулял по улице со своим новорожденным ребенком.
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