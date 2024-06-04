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Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтера

Юрий Берендий
4 июня 2024, 10:34
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Пострадавшая волонтер отметила, что неизвестные мужчины ее били, угрожали россиянами и выкрикивали антиукраинские выкрики. Делом занимается полиция.
Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтера
Пророссийские мужчины плюнули в лицо и угрожали россиянами в Киеве / Коллаж Главред, фото: kotik_dzhersi/Instagram, скриншот из видео

2 июня в Киеве возле остановки "Куреневка" двое мужчин напали на волонтера, которая шла пешком домой с Майдана Независимости, где проходило прощание с госпитальеркой Ириной Цибух (позывной Чека). Неизвестные мужчины выкрикивали украинофобские заявления и угрожали российскими войсками в столице. Об этом в своем Instagram сообщила волонтер Наталья опубликовав видео с нападавшими.

Волонтер отметила, что при выходе из подземного перехода два мужчины начали обращаться к ней в фамильярном и вульгарном тоне.

"На это я ровно сказала, что не понимаю русский, обогнав их. Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут русские и "изнасилуют (неценз.) меня и таких, как я". И еще куча подобной грязи в отношении украинцев, языка и меня лично", - рассказала она.

видео дня

После этого Наталья приняла решение записать нападавших на видео. Однако, она вынуждена была прекратить запись, так как один из мужчин плюнул ей в лицо.

Смотрите видео нападения на волонтерку в Киеве:

Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтера
Скриншот

"Хорошо, что я была в очках. Вдвоем они выкрикивали непрерывные угрозы в мою сторону. Полосатый (мужчина в полосатой футболке - ред.) вырвал телефон из рук и постоянно поднимал его вверх, имитируя бросок об асфальт. Его дружбан начал меня отталкивать и бить", - добавляет девушка.

По ее словам, создавалось впечатление, что целью нападавших было именно похищение ее телефона, однако, девушке удалось его отбить.

"В моменте, когда я поднималась, друг полосатого (мужчина в полосатой футболке - ред.) с размаху влупил мне ладонью плюху (ударил ладонью по лицу - ред.) по очкам и носу. ... Люди, которые проходили мимо и проезжали машинами никак не отреагировали. ... Возможно, они и раньше оказывали агрессию против украинцев. Я должна быть последней женщиной, на которую они напали", - резюмировала она.

После этого волонтер обратилась к неравнодушным гражданам, чтобы они помогли найти обидчиков.

Били и кричали украинофобские заявления: в Киеве неизвестные напали на волонтера
Фото: скриншот из видео

Кроме того, в комментарии "Суспільному" она отметила, что обратилась в полицию и позвонила в СБУ. Правоохранители подтвердили, что данный случай подпадает под их юрисдикцию и попросили написать онлайн заявление на соответствующий е-мейл.

"Вчера (3 июня - ред.) в Инстаграм мне написала пресс-офицер Оболонского района и сегодня (4 июня - ред.) я приеду в отделение полиции. Судебно-медицинскую экспертизу не делала. Если офицеры полиции скажут, что ее лучше сделать - я сделаю", - сказала Наталья.

Прощание с госпитальеркой Ириной Цыбух - что известно о предсмертном письме "Чеки"

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 мая на войне погибла парамедик Ирина Цыбух, которая в феврале 2022 года присоединилась к Госпитальерам и работала в Донецкой и Харьковской областях. О гибели Ирины Цыбух сообщили на странице батальона Госпитальеров.

В прошлом году она написала предсмертное письмо, будто чувствовала, что не доживет до победы. Его опубликовал брат Ирины - Юрий Цыбух.

2 июня сотни людей пришли попрощаться с Ириной Цыбух к Михайловскому собору в Киеве и впоследствии к Майдану Независимости. После этого, траурная колонна отправилась во Львов.

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