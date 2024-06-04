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Конец войны в Украине: Кулеба объяснил "мирную позицию" Китая

Юрий Берендий
4 июня 2024, 09:09
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Кулеба отметил, что мирная позиция Китая заключается в том, чтобы оценить потенциал стран Запада в поддержке Украины и ожидать, чем закончится агрессия РФ.
Конец войны в Украине: Кулеба объяснил 'мирную позицию' Китая
Кулеба объяснил позицию Китая по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Китай воздерживается от принятия позиции по войне в Украине, поскольку для него важно знать результат противостояния. В случае победы Украины, КНР будет ограничена в своих действиях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время презентации книги "Война и новые горизонты" в Киеве, сообщает Укринформ.

Кулеба подчеркнул, что понимание позиции Китая в Украине является недостаточным, и он также не претендует на полностью его понимание. По его словам, Китай воздерживается по одной простой причине - для него важно, как завершится конфликт России с Украиной.

"Если эта война закончится даже не победой России, но, скажем так, навязыванием ею ее стратегической инициативы, то есть когда годами они будут понемногу наступать, а мы понемногу отбиваться, несмотря на всю помощь, которую мы получаем, тогда, наоборот, это развязывает руки Китаю", - пояснил министр.

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Дмитрий Кулеба отметил, что логика позиции Китая значительно шире и в итоге будет определять судьбу мира. Сейчас КНР наблюдает за реальными возможностями действий Запада, в частности, на что способны Украина и ее союзники.

"Поэтому сейчас, если коротко, они находятся в позиции "мы за мир", "за все хорошее против всего плохого". Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая в конечном итоге определит судьбу мира, без преувеличения", - подчеркнул министр.

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Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о политической системе Китая (КНР)?

Политическая система Китая является уникальной и отличается от западных моделей. Китай является однопартийным государством, где Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет доминирующую роль. Власть концентрируется в руках центрального правительства, а руководство КПК имеет решающее влияние на политические решения страны. Главными органами власти являются Всекитайский народный конгресс (ВНК) и его постоянный комитет, которые формально представляют высшую законодательную власть в стране.

Глава КНР является главнокомандующим вооружёнными силами, но его власть ограничена Комитетом Центрального военно-политического совета. Правительство Китая отвечает перед ВНК и выполняет его решения. Глава КНР избирается Всекитайским народным конгрессом (ВНК) на пятилетний срок и может быть избран на второй срок. Председатель КНР имеет очень широкие права и полномочия, руководит внутренней и внешней политикой.

Председатель КНР, как правило, избирается из числа членов Политбюро ЦК КПК. Таким образом, эта должность отражает подчиненность главы КНР политической системе Китая, где власть сосредоточена в руках Коммунистической партии Китая.

Позиция Китая по войне в Украине - что известно об участии Китая в Саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский считает, что Китай участвует в попытках России сорвать мирный саммит, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" в российско-украинской войне, пишет The Guardian. Это был ее ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Китай противодействует проведению саммита мира в Швейцарии.

Согласно информации от четырех источников, знакомых с этим вопросом, Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне, сообщает Reuters.

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