Сотни людей не скрывали слез: в Киеве простились с боевым медиком Ириной Цыбух

Ирина Цыбух хотела, чтобы вместо цветов были донаты на батальон и помощь семьям погибших.

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Прощание с Ириной Цыбух / Коллаж: Главред, Фото: О.Богачук/censor.net

В Киеве состоялась церемония прощания с погибшей на войне боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (позывной "Чека").

В воскресенье, 2 июня, прощание с погибшим медиком прошла в Михайловском соборе в Киеве.

После этого прощание состоялось на Майдане Незалежности. После этого траурная колонна отправилась во Львов, где прощание с Ириной состоится в понедельник, 3 июня, в Гарнизонном храме в 14:00.

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Отметим, что на церемонию пришли сотни людей. Ранее сама Цыбах оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней.

"Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов)", - говорила она.

Гибель Ирины Цыбух

Ирина Цыбух проходила службу в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта. Известно, что "Чека" погибла 29 мая во время ротации. 1 июня ей исполнилось бы 26 лет.

Смотрите видео - в Киеве простились с Ириной Цыбух:

/ Скриншот

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