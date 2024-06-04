Другого выбора нет: аналитик сделала неутешительный прогноз насчет войны в Украине

Аналитик предупреждает, что на фронте может возникнуть ситуация, когда ни одна из сторон не будет иметь стратегической инициативы и война перерастет в окопную.

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Аналитик спрогнозировала ход боевых действий / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Будущий ход войны в Украине определят технологии. Однако не стоит списывать со счетов и факторы "черных лебедей", которые кардинально смогут повлиять на ход боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказала системный аналитик Наталья Глоба.

Она подчеркнула, что сейчас очень быстро развиваются технологии, в частности беспилотники различного назначения и средства радиоэлектронной борьбы, которых Украина не имела в 2022 году.

"Использование искусственного интеллекта тоже имеет серьезное влияние на войну. Есть две страны, США и Китай, которые начали жесткую конкуренцию в этом вопросе. У кого из них появятся более эффективные системы для ведения боя, мы еще не знаем. Как и того, в каком направлении они будут развиваться. Искусственный интеллект создает ситуацию, когда ни одна из сторон не имеет стратегического преимущества на поле боя, потому что все видят друг друга, поэтому тайный маневр невозможен", - указывает она.

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По словам аналитика, прорыв на фронте невозможен из-за существования "зоны смерти" на расстоянии нескольких десятков километров, где уничтожается все, что туда попадает. Использование беспилотников позволяет обеим сторонам контролировать военное пространство, что превращает этот конфликт в окопную войну. В таких условиях прорывы на большое расстояние невозможны.

"Россияне со своей стороны не могут захватить Киев, а украинцы - освободить всю неподконтрольную нам территорию. Эта ситуация будет такой, пока не появится оружие, которое даст стратегическое преимущество. Например, американцы и англичане разрабатывают энергетическое (лазерное) оружие. Ракету система ПРО может сбить, но не лазер, причем стоимость выстрела из такого оружия - один доллар, и снаряды для этого не нужны. Но лазерное оружие разрабатывает и Китай, и если он и при наличии такого оружия с обеих сторон война снова станет дракой "стенка на стенку" с отсутствием преимуществ", - добавляет Наталья Глоба.

Она отмечает, что ситуация может развиться аналогично событиям 1648 года, когда завершалась Тридцатилетняя война, и стало очевидно, что победителей в ней не будет. В таком случае единственным вариантом останется сесть за стол переговоров и договориться.

"Развитие технологий указывает на то, что очень скоро количество людей на фронте не будет иметь стратегического значения, но будет иметь их качество. То есть будет важна способность командира ориентироваться в бою, имея у себя на вооружении большое количество разнообразных сложных систем. И способность такого командира успешно проводить операции будет ключевой, а не количество пушечного мяса, как сейчас у россиян", - говорит эксперт.

Системный аналитик отмечает, что со временем россияне осознают, что бесконечное использование человеческих ресурсов не принесет результатов, и в конце концов этот процесс будет остановлен.

"Пока этого не произошло, мы должны работать над тем, чтобы защитить каждого солдата. Американцы называют этот тренд "повышение живучести на поле боя": чтобы оператору не нужно было быть на самом "передке" и т.д. Кроме того, впереди у нас войны дронов и роботов, поэтому образование командиров - это самое важное, на что, надеюсь, обратят внимание", - резюмировала она.

Кто такая Наталья Глоба Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно контратаковали в Волчанске, восстановив контроль над рядом позиций в городе. Тем временем российские оккупанты имеют ограниченный успех в направлении Липцов в Харьковской области, согласно отчету американского Института изучения войны.

В районе Волчанска украинские защитники за один день взяли в плен около 60 российских оккупантов, о чем сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В России, недалеко от границы с Сумской областью, была уничтожена военная колонна российских оккупационных сил в результате ударов FPV-дронов. Вражескую технику уничтожили в трех километрах от украинской границы в Курской области, рассказал в Telegram волонтер Сергей Стерненко.

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