Путин будет воевать, пока не умрет: аналитик дала неутешительный прогноз по войне

Для российского диктатора нет ни одного хорошего сценария завершения войны с Украиной.

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Наталия Глоба считает, что Путин будет воевать, пока не умрет / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Для российского диктатора Владимира Путина нет ни одного хорошего сценария завершения войны с Украиной, поэтому он будет воевать, пока будет жив. Такое мнение в интервью Главреду озвучила системный аналитик Наталия Глоба.

По ее словам, даже в случае, если хозяин Кремля Путин уничтожит всю Украину и дойдет до западных границ, то его проблемы только усугубятся.

"Если посмотреть на войну глазами Путина, то для него нет ни одного хорошего сценария ее завершения. После окончания войны эйфория будет недолгой - полгода все в РФ будут кричать "Ура!", но потом у него начинаются огромные проблемы", - сказала Глоба. видео дня

Аналитик объяснила, что когда война закончится, стране-агрессору придется отстраивать разрушенные города.

"Можно не отстраивать Мариуполь и оккупированные территории, пока идет война, но по завершению войны нужно будет вкладывать огромные средства, которых у него нет", - объяснила Глоба.

Кроме того, есть риск непосредственной войны с НАТО.

"Все запасы оружия уже использованы в войне против Украины, и нет времени их пополнить", - сказала она.

"Поэтому Путин будет воевать столько, сколько будет оставаться живым", - резюмировала Глоба.

Кто такая Наталия Глоба Наталия Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

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