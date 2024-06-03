УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин будет воевать, пока не умрет: аналитик дала неутешительный прогноз по войне

Анна Ярославская
3 июня 2024, 10:47
142
Для российского диктатора нет ни одного хорошего сценария завершения войны с Украиной.
Владимир Путин, Наталия Глоба
Наталия Глоба считает, что Путин будет воевать, пока не умрет / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Для российского диктатора Владимира Путина нет ни одного хорошего сценария завершения войны с Украиной, поэтому он будет воевать, пока будет жив. Такое мнение в интервью Главреду озвучила системный аналитик Наталия Глоба.

По ее словам, даже в случае, если хозяин Кремля Путин уничтожит всю Украину и дойдет до западных границ, то его проблемы только усугубятся.

"Если посмотреть на войну глазами Путина, то для него нет ни одного хорошего сценария ее завершения. После окончания войны эйфория будет недолгой - полгода все в РФ будут кричать "Ура!", но потом у него начинаются огромные проблемы", - сказала Глоба.

видео дня

Аналитик объяснила, что когда война закончится, стране-агрессору придется отстраивать разрушенные города.

"Можно не отстраивать Мариуполь и оккупированные территории, пока идет война, но по завершению войны нужно будет вкладывать огромные средства, которых у него нет", - объяснила Глоба.

Кроме того, есть риск непосредственной войны с НАТО.

"Все запасы оружия уже использованы в войне против Украины, и нет времени их пополнить", - сказала она.

"Поэтому Путин будет воевать столько, сколько будет оставаться живым", - резюмировала Глоба.

Кто такая Наталия Глоба

Наталия Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины.

Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности.

Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Война России и Украины - последние новости

Нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Напротив, наблюдается активизация действий российских оккупантов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Российский диктатор Владимир Путин продолжает готовить граждан страны-агрессора России к затяжной войне против Украины. В одном из своих последних заявлений глава Кремля отмечал, что все россияне должны "работать так, будто на передовой", и что они переживают "уникальный исторический момент".

Запад не торопится переводить экономику на военные рельсы, чем дает Путину возможность быть впереди в этой "гонке". Об этом рассказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер. Он убежден, что сейчас в Украине продолжается война на истощение ресурсов и экономик. Несмотря на жесткие санкции против РФ, оккупанты перевели свою экономику на военные рельсы, и в этом им помог Китай.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин новости Украины война России и Украины Наталия Глоба
Реклама

Главное за день

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

11:06 Мир
Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

10:56 Украина
Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

09:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир 17552

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 июня: Тельцам - проблемы с деньгами, Львам - мир

Никто не имеет права : Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны 4069

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

Украина получила поворотный момент в войне 4034

Украина получила поворотный момент в войне

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком 2731

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

Последние новости

11:52

Месяц будет критическим и катастрофическим: Росс назвал неудачников июня-2024

11:48

"Живым из войны не выйдет": аналитик рассказала, какой конец ждет Путина и РФ

11:34

Пропагандисты ликуют: Галкину и Пугачевой запретили вьезд в популярную среди россиян страну

11:29

Церковный праздник 4 июня: что запрещено делать на святого Митрофана

11:06

Подачка для России: Китай хотел приобрести устройства, которые глушат дроны - FT

Существует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья ГлобаСуществует 5 сценариев для введения войск НАТО в Украину - Наталья Глоба
10:56

Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Обезьянам - новый виток жизни, Собакам - успех

10:56

Западное оружие уже работает по РФ: комбат признался, когда ВСУ переломят ход войны

10:47

Путин будет воевать, пока не умрет: аналитик дала неутешительный прогноз по войне

10:09

"Нам уже два месяца": внук Аллы Пугачевой поделился сногшибательной новостью из США

Реклама
09:56

Это увеличило преимущество над россиянами: в ISW рассказали о главном козыре ВСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 июня: Скорпионы - не играйте в жертву, Весам - возможность поразить

09:48

У самой пожилой мамы Украины забрали дочь: женщина хочет родить второго ребенкаВидео

09:15

"Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом

09:04

Россияне продвинулись возле Волчанска: в ISW рассказали о резких изменениях в боях

08:55

4 знака зодиака, которые обожают жить в роскоши

08:20

Отключений света станет больше: в Укрэнерго объяснили ситуацию с энергетикой

08:11

РФ ночью массированно обстреляла базу отдыха на Харьковщине: есть жертва и раненыеФото

07:58

"Поставили печать и подписались": украинский певец рассказал, что случилось с беглецами Винником и Ямой

07:44

ВСУ смогут защитить Харьков от российских бомб и ракет: в ISW назвали предпосылки

06:45

Зеленский прибыл в Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин: о чем говорилиФото

Реклама
06:33

Украина получила поворотный момент в войнемнение

04:30

Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители поражены лайфхаком

03:30

"Дай Бог еще год прожить": Киркоров запаниковал и спрятал детей за границей

02:40

Под прицелом и ATACMS и F-16: США снимут запрет на удары вглубь РФ – Маломуж

02:21

Где сейчас младшая дочь Веры Брежневой - 14-летняя девушка поделилась планами

02:00

"Нервный срыв": Николь Кидман рассказал, как разводилась с Томом Крузом

01:21

"Его не любят в Украине": 15-летний сын Потапа дерзко отбрил хейтеров отца

01:20

ВСУ разгромили колонну русских по дороге к Волчанску: указана интересная деталь

00:02

Известный продюсер признался, как каминг-аут изменил его, и показал любимого

02 июня, воскресенье
23:35

Россияне публикуют видео с издевательствами над военнопленными: реакция Украины

22:54

Битва за Крым: как Украине уже побеждает Россию – The Economist

22:16

ВСУ могут сбивать из ЗРК Patriot авиацию над территорией РФ – генерал Бундесвера

22:15

Гороскоп на июнь 2024 для Рыб: осуществление мечты и новый виток развитияВидео

21:28

"Никто не имеет права": Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны

21:05

Гороскоп на июнь 2024 для Водолеев: чего ждать в любви, финансах, работеВидео

20:57

"Будем защищать каждый дюйм территории": Шольц вдруг жестко "проехался" по РФ

20:55

"Я на грани": заплаканная Тышкевич призналась, что ее состояние ухудшилось

20:50

Экономика и аэродромы: в чем стратегический просчет?мнение

20:22

Оккупантов взорвали вместе с техникой: база РФ в Соледаре взлетела на воздухВидео

19:47

В Украине будут отключать в течение всех суток: в Укрэнерго сделали заявление

Реклама
19:46

Гороскоп на июнь 2024 для Козерогов: везение, любовь и большие возможностиВидео

19:20

ВСУ не хватает снарядов: российские оккупанты продвинулись у Авдеевки — Bild

19:17

Гороскоп на июнь 2024: чего ждать Стрельцам в первый месяц летаВидео

18:45

Путин пошел "по плану" Пригожина: будущее Герасимова под вопросом – CNN

18:43

"Это все же не мое": фронтвумен Kazka отменила свадьбу - что случилось

18:33

РФ может прорваться до 10 км вглубь Сумщины: в ВСУ призвали готовиться к наступлению

18:26

Оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали опасное направление

17:49

Прилетает прямо по колоннам техники в России: оккупанты жалуются на HIMARS

17:28

Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный градВидео

17:25

"Говорит хуже, чем раньше": Комаровский высказался о состоянии здоровья Путина

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять