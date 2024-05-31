Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзников

РФ до сих пор может производить огромное количество снарядов и отправлять их на фронт в Украину.

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Запад позволяет Путину выигрывать в войне / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Запад не торопится переводить экономику на военные рельсы, чем дает Путину возможность быть впереди в этой "гонке". Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

Он убежден, что сейчас в Украине продолжается война на истощение ресурсов и экономик. Несмотря на жесткие санкции против РФ, оккупанты перевели свою экономику на военные рельсы, и в этом им помог Китай.

"А Запад не очень торопится переводить экономику на военные рельсы, ведь война идёт не на территории его стран. У вас, насколько я понимаю, тоже не очень получилось это сделать. В итоге пока что гонку выигрывают противники", - говорит Ауслендер.

Эксперт утверждает, что россияне могут производить 4,5 миллиона снарядов в год, в то время как Запад - лишь 1,5 миллиона. Но это не значит, что Украина получит все эти снаряды, ведь часть их отправится на склады западных стран для пополнения запасов, убежден Ауслендер.

Смотрите интервью Сергея Ауслендера на Главреде:

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках. Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

Помощь Украине от США - последние новости

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остальных вооружения и техники, в том числе и из нового пакета помощи.

Во время визита в Киев 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму в 2 млрд долларов. Этот пакет призван немедленно обеспечить Украину вооружениями, помочь Киеву в закупке оружия в других странах и инвестировать средства в украинскую инфраструктуру.

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