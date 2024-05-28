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"Нет признаков, что Путин прекратит войну": Столтенберг разнес заявления РФ о переговорах

Руслана Заклинская
28 мая 2024, 17:27
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Именно Украина должна определять, какие условия будут приемлемыми для достижения мирного соглашения с Россией, заявил генсек НАТО.
'Нет признаков, что Путин прекратит войну': Столтенберг разнес заявления РФ о переговорах
Столтенберг раскрыл настоящие планы Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео на YouTube

Нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Напротив, наблюдается активизация действий российских оккупантов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, пишет "Укринформ".

"Эта война может закончиться завтра, если правительство страны, которая начала войну, президент Путин, прекратит нападение на Украину. Проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин, Россия, планирует прекратить войну. Наоборот, мы видим, что они активизируются", - сказал Столтенберг, комментируя заявления Путина о мирных переговорах.

Генсек НАТО подчеркнул, что именно украинцы должны определять, какие условия будут приемлемыми для достижения мирного соглашения. Столтенберг подчеркнул, что то, что происходит за столом переговоров, тесно связано с силой на поле боя.

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"Итак, если мы хотим достичь решения путем переговоров, где Россия признает, что Украина должна выстоять как суверенное независимое государство в Европе, то единственный способ достичь этого - оказать военную поддержку Украине, чтобы продемонстрировать президенту Путину, что он не победит на поле боя. Он не получит контроль над Украиной с помощью военной силы, но он должен сесть и принять суверенную независимую Украину и в будущем", - заявил Столтенберг.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Заявления РФ о мирных переговорах - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

Также Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации" и заявил, что Зеленский нелегитимный президент.

Впоследствии Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Кроме этого, Украина не может позволить себе сценарий заморозки войны, сказал президент Владимир Зеленский. Такой шаг означал бы, что воевать придется будущим поколениям украинцев.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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