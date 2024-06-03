Россияне массово отказываются воевать под Волчанском: за день 60 сдались в плен

В районе Волчанска Харьковской области украинские защитники только за один день взяли в плен около 60 российских оккупантов.
Об этом изданию LIGA.net рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его данным, десятки оккупантов РФ удалось взять в плен бойцам Сил обороны в воскресенье, 2 июня.
Вместе с тем Волошин добавил, что на сегодня в Волчанске продолжаются бои.
Что говорят в Генштабе
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты 15 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи, из них еще продолжаются 2 боевых столкновения.
Бои за Волчанск - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что ВСУ мощно отбросили оккупантов в Волчанске. В середине мая российские войска заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. За последние дни украинским защитникам удалось частично выбить их из центра.
Напомним, что боец рассказал о пике боевых действий на Харьковщине. Войска страны-агрессора России ведут штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине, но Силы обороны Украины сдерживают врага и ломают его планы по захвату города.
Украина контролирует более 70% Волчанска. На этом направлении оккупанты перешли к тактике массированного поражения украинских позиций с помощью артиллерии и КАБов. В то же время командование РФ пытается привлечь резервы из двух армейских корпусов.
Что за город Волчанск?
Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
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