Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

Украинские защитники на данный момент контролируют более 70% Волчанска в Харьковской области. ВСУ не дают закрепиться оккупантам в городе, враг подтягивает резервы. Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, на этом направлении оккупанты перешли к тактике массированного поражения украинских позиций с помощью артиллерии и КАБов. В то же время командование РФ пытается привлечь резервы из двух армейских корпусов.
"Враг не прекращает попыток и пытается поддерживать свои активные штурмовые действия за счет того, что маневрирует резервами, подразделениями, в частности, есть информация о перемещении вражеских подразделений, относящихся к 44 и 11 армейским корпусам, которые враг пытается привлечь там для проведения боевых действий. У него этих сил и средств пока не хватает", - отметил Волошин.видео дня
Спикер подчеркнул, что ВСУ укрепляют оборону и держат врага под огневым контролем. Также Волошин отметил, что защитники пытаются не позволить оккупантам продвинуться к другим населенным пунктам и закрепиться в Волчанске.
"Сейчас ситуация такова, что Силы обороны контролируют более 70% этого города. Продолжаются, конечно, уличные бои. Однако россияне пытаются все же продвигаться там и малыми группами, чтобы иметь намерения закрепиться на территории. Однако, успехов у них там нет", - добавил он.
Волошин рассказал, что за минувшие сутки в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ отбили три вражеские атаки. Сегодня утром российские оккупанты активных действий не проводили.
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Ситуация на Харьковщине - последние новости
Напомним, россияне планируют захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Войска РФ могут пойти в еще одну волну усиленных штурмов, утверждает ISW.
Также российские оккупанты оттягивают артиллерию и часть пехоты с левого берега Херсонщины и перебрасывают ее на Харьковское направление, сообщил командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.
Как сообщал Главред, РФ проводит штурмы в районе Волчанска на Харьковщине, но украинские защитники сдерживают врага и разрушают его планы по захвату города, сообщает военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады с позывным "Историк".
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