"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем

Между Николаем Тищенко и Дмитрием Павловым произошла словесная перепалка в Днепре, после которой на него набросились "охранники нардепа".

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Охранники Тищенко напали на военного Дмитрия Павлова / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Николая Тищенко

В Днепре "охранники Николая Тищенко" избили добровольца и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Все это произошло прямо в тот момент, когда Дмитрий гулял со своей женой и маленьким ребенком. Видео с избиением "Сына" уже разлетелось в Сети.

Сообщается, что в этот день Николай Тищенко приехал в Днепр якобы "накрыть" какие-то "центры мошенничества". На улице у него с Дмитрием Павловым возникла перепалка и тогда люди в форме и в балаклавах набросились на добровольца.

На одном из видео действительно заметно мужчину, похожего на Тищенко. Также было зафиксировано, что "охранники Тищенко" схватили Павлова, тот пытался оказывать сопротивление, но его все же положили на землю и скрутили. Эти люди в форме несколько раз ударили украинского военного прямо на глазах у его жены и ребенка.

видео дня

Смотрите видео с задержанием и избиением Дмитрия Павлова в Днепре:

Охранники Тищенко напали на военного Дмитрия Павлова / фото: скриншот

В Сети также сообщают о том, что один из мужчин в форме даже обыскивал сумку Павлова. Сам Тищенко никак не прокомментировал это происшествие. В то же время его помощница Эвелина Андриевская в комментарии ТСН.ua заявила, что у нардепа якобы "нет охраны".

Пресс-секретарь полиции Анна Старчевская сообщила "Суспільному", что правоохранители уже открыли два уголовных дела по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия для идентификации всех лиц", - сказала Анна Старчевская.

В случае доказательства вины, причастным может грозить до пяти лет заключения.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко обновил свою декларацию, в которой появилась информация, что он получил заоблачную сумму денег в подарок от жены.

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