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"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

Анна Косик
10 сентября 2024, 12:28
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На третий год полномасштабного вторжения в ООН признали, что инструментов влияния для давления на агрессора не имеют.
Франциск, Генеральная Ассамблея ООН
У ООН нет достаточно полномочий для давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: Постоянное представительство Украины при ООН, скрин с пресс-конференции

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что ООН лишь продолжает надеяться и ожидать ослабления страны-агрессора России, поскольку у организации нет полномочий, чтобы заставить РФ закончить войну в Украине.

Как он отметил во время пресс-конференции в Нью-Йорке, ООН действует в соответствии с общими ценностями и убеждений, но по соблюдению всеми членами организации обязательств и уважения к территориальной целостности других стран остается только надеяться.

Фрэнсис отметил, что Генеральная Ассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих агрессора Россию соблюдать закон и вывести свои войска с территории Украины. Однако ООН вряд ли имеет достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить РФ соблюдать Устав ООН и международное право.

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"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия России является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", - добавил он.

Кто такой Деннис Фрэнсис?

Деннис Фрэнсис - дипломат из Тринидад и Тобаго, который с 2021 года является постоянным представителем своей страны при ООН в Нью-Йорке. 1 июня 2023 года он был избран председателем Генеральной Ассамблеи ООН на ее семьдесят восьмой сессии, начав свой срок 5 сентября 2023 года, пишет Википедия.

Заявления из ООН в контексте войны в Украине

В ООН постоянно звучат довольно скандальные заявления, когда речь заходит за агрессию России. Так недавно на заседании Совбеза ООН относительно последней массированной ракетной атаки РФ на Украину постпред Сергей Кислица сравнил Россию с "раковой опухолью, но еще хуже". Сам же председатель Совбеза от РФ Василий Небензя возмутился "неподобающей" формой обращения к нему.

Ранее в ООН сообщили, что "вероятно" в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО. В организации вновь выразили неуверенность относительно совершения агрессором военных преступлений.

После этого постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что это очередное военное преступление РФ должно побудить членов Совета безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

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