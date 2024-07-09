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Украина призывает лишить Москву места члена Совбеза ООН - Кислица

Анна Косик
9 июля 2024, 14:30
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Ракетный обстрел украинских городов 8 июля подтвердил, что РФ склонна совершать самые отвратительные преступления во время своего "председательства" в Совете безопасности ООН.
Сергей Кислица, ООН
Кислица предлагает членам Совбеза ООН лишить РФ права вето / Колаж: Главред, фото: flickr, Сергей Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал массированный ракетный удар страны-агрессора России в понедельник, 8 июля, в результате которого погибли десятки людей. Это очередное военное преступление РФ должно побудить членов Совета безопасности пересмотреть возможность России пользоваться правом вето в организации.

На своей странице в соцсети X Кислица подметил, что во время "председательства" в Совете Безопасности ООН агрессор Россия, как правило, совершает самые отвратительные преступления и обстрел 8 июля крупнейшей украинской детской больницы "Охматдет" и других медучреждений Киева - лучшее этому доказательство.

Представитель Украины в ООН в очередной раз задался вопросом, сколько еще Россия должна совершить ужасных преступлений, чтобы решился вопрос присутствия диктаторского кремлевского режима на месте постоянного представительства СССР.

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"Какие зверства должны быть совершены, чтобы вето агрессора было проигнорировано и Совет Безопасности смог отреагировать на агрессию и военные преступления России?", - добавил он.

Кислица напомнил, что на фоне разрушенных больниц и убитых гражданских людей РФ в рамках своего "председательства" планирует устроить сегодня, 9 июля, ежемесячный обед для членов Совета Безопасности.

"Я едва могу это комментировать. Сейчас не время для членов Совета Безопасности потреблять российскую кулебяку и ядовитую российскую пропаганду на таких обедах. Пришло время действовать и заставить Россию соблюдать Устав ООН и международное право", - подытожил представитель Украины.

Кто такой Сергей Кислица

Сергей Кислица - украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года).

Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками.

Позиция ООН в контексте войны в Украине

Напомним, Россия с 1 июля на месяц стала главой в Совбезе ООН. Вопрос по Украине на повестке дня в РФ не стоит. Будут говорить в основном о конфликтах на Ближнем Востоке, например в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.

Накануне председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис прокомментировал действия российских оккупантов и отметил, что организация хочет, чтобы РФ вывела своих военнослужащих с законных территорий Украины.

Ранее стало известно, что ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФ. Вместо этого приглашает на "миротворческий саммит" министра внутренних дел Рф Колокольцева, который находится под "жесткими" персональными санкциями.

Последние новости о ракетной атаке РФ по Украине 8 июля:

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