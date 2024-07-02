РФ начала председательство в Совбезе ООН - будут ли говорить об Украине

Россияне начали председательствовать в Совете безопасности ООН, вопрос об Украине на повестке дня не стоит.

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Председательство РФ в Совбезе ООН / коллаж: Главред фото: Укринформ, Википедия

Россия на месяц стала главой в Совбезе ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на пресс-брифинге в понедельник, 1 июля, что вопрос по Украине на повестке дня не стоит. Будут говорить в основном о конфликтах на Ближнем Востоке, например в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене. Об этом сообщил журналист Укринформ.

"В конце месяца для участия в заседаниях СБ в Нью-Йорк прибудет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, если будут должным образом решены визовые вопросы", - заявил Небензя.

Кроме того, россияне в очередной раз заявили, что кровавые события, которые имели место в Буче в 2022 году - это была "провокация" западных стран. Также российские делегаты жаловались на обстрелы Крыма, вспоминали об "украинском кризисе" и "стамбульских мирных переговорах".

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На вопрос журналистов о том, бомбит ли Россия собственные территории, в частности авиабомбами, Небензя заявил, что все это "придумывает Украина и ее западные спонсоры".

Также журналисты спросили политика о заявлениях Дональда Трампа и о его намерении закончить войну в Украине за один день, на что Небензя ответил, что "завершить конфликт за один день невозможно".

Совбез ООН и союзники Кремля в Европе

Напомним, многие мировые СМИ давно уже пишут о том, что Совет безопасности ООН давно потерял свое влияние на мировые страны и на ситуацию с безопасностью. Например, КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с РФ - сейчас она прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора, однако в ООН никак не реагируют на такие действия страны.

Вчера, 1 июля Турция, Румыния и Болгария вывели свои корабли, вертолеты и беспилотники в Черное море, чтобы повысить безопасность, в частности для экспорта украинского зерна.

Как известно, одним из сильнейших союзников России в Европе является Венгрия. Однако, премьер-министр страны Виктор Орбан прибыл с визитом в Киев, это может означать примирение Украины и Венгрии и ухудшение отношений Орбана с россиянами.

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