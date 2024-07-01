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Три страны НАТО начали операцию в Черном море: что изменится для Украины

Анна Косик
1 июля 2024, 15:18
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Турция, Румыния и Болгария вывели свои корабли, вертолеты и беспилотники в Черное море, чтобы повысить безопасность, в частности для экспорта украинского зерна.
Корабль и геликоптер НАТО
В Черном море началась миссия трех стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: flickr

1 июля военно-морские силы трех стран НАТО - Румынии, Болгарии и Турции начали совместную миссию по разминированию Черного моря. Это первая крупная совместная акция черноморских государств после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Bloomberg, инициатива под руководством Стамбула направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в определенных районах Черного моря в результате войны. Это важно ввиду того, что страна-агрессор Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов.

"Киев запустил собственный Черноморский экспортный маршрут в прошлом году после срыва соглашения о безопасном коридоре, поддержанного Россией, Турцией и ООН. Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике развиваться быстрее, чем прогнозировалось, но этот путь остается рискованным", - говорится в сообщении.

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Примером такого риска стал ракетный удар РФ в прошлом году возле ключевого украинского порта в Одессе, где было повреждено коммерческое судно. Тогда погиб один человек, еще несколько получили ранения. Еще одно судно, арендованное сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc., пострадало от взрыва при выходе из украинского порта в ноябре.

В марте Украине удалось почти полностью вернуть экспорт из черноморских портов до довоенных объемов, однако порты вблизи Одессы все еще часто попадают под удары со стороны агрессора России.

Поэтому Турция, Румыния и Болгария, которые являются членами НАТО, начали свою миссию. Однако их морские силы находятся за пределами НАТО, в частности, чтобы избежать эскалации напряженности с Россией.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Заявления и решения НАТО на фоне полномасштабной войны в Украине

Накануне сообщалось, что на саммите НАТО Украине могут предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью, но в Германии. Таким образом НАТО, скорее всего, хочет перетянуть передачу помощи под свой "зонтик".

Ранее стало известно, что странам-членам НАТО не удалось согласовать обязательства о выделении 40 миллиардов долларов в год для помощи Украине вооружением.
Напомним, у представителей НАТО возникли подозрения о причастности России к минированию критически важной подводной инфраструктуры Европейского Союза в Северном море.

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