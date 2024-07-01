Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

"План А" диктатора Путина провалился с треском, поэтому сейчас он делает ставку на замораживание конфликта и ослабление поддержки Украины.

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Бывший генсек НАТО предположил, на какой план ведения войны в Украине сейчас делает ставку Путин / Коллаж: Главред, фото: flickr, ОП Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен рассказал, сколько по его мнению еще продлится полномасштабная война в Украине и на что рассчитывает кремлевский диктатор Владимир Путин.

В интервью немецкому телеканалу N-tv он отметил, что сейчас Россия провалила свой первый план по развертыванию полномасштабной войны в Украине, поэтому теперь надеется на ослабление Запада в вопросе поддержки Киева.

"План А Путина - завоевать всю Украину за несколько дней - провалился. Его план Б - замороженный конфликт и российская оккупация Востока Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит", - считает экс-генсек НАТО. видео дня

Расмуссен также прокомментировал вопрос времени - сколько еще продлится война в Украине. По его мнению "делать временные прогнозы трудно", однако он опасается, что полномасштабное вторжение не дойдет до завершения еще долго.

Война, скорее всего продлится еще как минимум до конца 2024 года. Бывший генеральный секретарь Альянса имеет такое видение, ведь убежден, что Путин в ожидании потенциальных сдвигов в результате выборов президента в США, которые уже на носу. Диктатор надеется, что результаты поспособствуют его позиции.

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян", - подчеркнул Расмуссен.

Кто такой Андерс Фог Расмуссен? Андерс Фог Расмуссен - датский политик. Премьер-министр Дании в 2001-2009 годах, с 1998 был лидером Либеральной партии Дании. С 1978 по 2007 избирался в парламент Дании. В марте 2009 избран на должность генерального секретаря НАТО, занял эту должность в августе того же года. С 2022 года вместе с Руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком возглавляет международную консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины, пишет Википедия.

Окончание российско-украинской войны - что известно

Накануне российские спецслужбы через свои пропагандистские каналы начали "раскачивать" новые сроки окончания войны против Украины. Согласно им РФ будет вести террористические боевые действия от 2-3 до 6-7 лет.

Ранее стало известно, что положительные для Украины изменения на поле боя являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы принудить Россию к миру. Другим важным моментом станут выборы в Британии и в США.

Напомним, в Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной об окончании войны, поскольку президент страны-агрессора России Владимир Путин и его соратники считают своим врагом коллективный Запад.

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