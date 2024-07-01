УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

Анна Косик
1 июля 2024, 03:32
112
"План А" диктатора Путина провалился с треском, поэтому сейчас он делает ставку на замораживание конфликта и ослабление поддержки Украины.
Путин, Расмуссен
Бывший генсек НАТО предположил, на какой план ведения войны в Украине сейчас делает ставку Путин / Коллаж: Главред, фото: flickr, ОП Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен рассказал, сколько по его мнению еще продлится полномасштабная война в Украине и на что рассчитывает кремлевский диктатор Владимир Путин.

В интервью немецкому телеканалу N-tv он отметил, что сейчас Россия провалила свой первый план по развертыванию полномасштабной войны в Украине, поэтому теперь надеется на ослабление Запада в вопросе поддержки Киева.

"План А Путина - завоевать всю Украину за несколько дней - провалился. Его план Б - замороженный конфликт и российская оккупация Востока Украины в надежде на то, что Запад ослабнет и уступит", - считает экс-генсек НАТО.

видео дня

Расмуссен также прокомментировал вопрос времени - сколько еще продлится война в Украине. По его мнению "делать временные прогнозы трудно", однако он опасается, что полномасштабное вторжение не дойдет до завершения еще долго.

Война, скорее всего продлится еще как минимум до конца 2024 года. Бывший генеральный секретарь Альянса имеет такое видение, ведь убежден, что Путин в ожидании потенциальных сдвигов в результате выборов президента в США, которые уже на носу. Диктатор надеется, что результаты поспособствуют его позиции.

"По моему мнению, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все необходимое, чтобы не просто выжить, но и выиграть войну, они имеют хорошие шансы оттеснить россиян", - подчеркнул Расмуссен.

Кто такой Андерс Фог Расмуссен?

Андерс Фог Расмуссен - датский политик. Премьер-министр Дании в 2001-2009 годах, с 1998 был лидером Либеральной партии Дании. С 1978 по 2007 избирался в парламент Дании. В марте 2009 избран на должность генерального секретаря НАТО, занял эту должность в августе того же года. С 2022 года вместе с Руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком возглавляет международную консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины, пишет Википедия.

Окончание российско-украинской войны - что известно

Накануне российские спецслужбы через свои пропагандистские каналы начали "раскачивать" новые сроки окончания войны против Украины. Согласно им РФ будет вести террористические боевые действия от 2-3 до 6-7 лет.

Ранее стало известно, что положительные для Украины изменения на поле боя являются важнейшей предпосылкой для того, чтобы принудить Россию к миру. Другим важным моментом станут выборы в Британии и в США.

Напомним, в Кремле не заинтересованы вести переговоры с Украиной об окончании войны, поскольку президент страны-агрессора России Владимир Путин и его соратники считают своим врагом коллективный Запад.
Другие новости о договоренностях между Россией и Украиной:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Андерс Фог Расмуссен
Реклама

Главное за день

Среди пострадавших – ребенок: новые детали ракетного удара РФ по Киеву

Среди пострадавших – ребенок: новые детали ракетного удара РФ по Киеву

23:45 Украина
Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в Харькове

Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в Харькове

23:37 Украина
"Плохая идея": Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа

"Плохая идея": Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа

23:02 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов 5738

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет 3239

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС 2012

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

Россия «раскачивает» в Сети новые сроки окончания войны с Украиной 1741

Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

Последние новости

03:32

Путин взялся за план "Б": экс-генсек НАТО предположил, сколько еще продлится война

02:30

Чем полезны баклажаны: простой ответ изумит опытных дачниковВидео

02:00

Влюбленная Могилевская поделилась романтическим семейным моментом с мужем

01:35

На фронте может произойти прорыв россиян: Маломуж раскрыл важный сценарий

00:24

"Мы упали на асфальт": Анатолий Анатолич оказался в эпицентре взрыва под КиевомФото

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
30 июня, воскресенье
23:45

Среди пострадавших – ребенок: новые детали ракетного удара РФ по КиевуФото

23:37

Младенца выбросило из машины: жуткие подробности удара по Новой почте в ХарьковеФотоВидео

23:02

"Плохая идея": Зеленский резко ответил на скандальный "мирный план" Трампа

22:51

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: важные приметы 1 июля

Реклама
22:38

Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

22:31

Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

21:57

Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

21:52

Ирина Федишин похвасталась "уловом" для ВСУ: "Кто посчитает?"Видео

21:11

Удары западным оружием по территории РФ: Зеленский назвал вероятные цели

20:02

Обломки упали на многоэтажку, произошел пожар: РФ ударила по Киеву ракетойФотоВидео

19:45

"Запад идет на эскалацию" - как ответит Кремль?мнение

19:29

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

19:24

Графики отключения света на 1 июля: как долго не будет электроэнергии

18:36

Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

18:15

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

Реклама
18:06

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

17:22

У Украины еще одна проблема: Орбан создает ультраправую фракцию в Европарламенте

17:16

"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

17:10

"С ней опасно": украинская актриса рассказала, как Сумская "раскалывает" коллег

16:57

Ранен младенец и еще много людей: россияне ударили прямо по центру ХарьковаФото

16:28

Соотношение потерь 6 к 1: Зеленский сказал, где гибнет больше всего россиянВидео

16:14

Враг вклинился в оборону ВСУ: названы направления продвижения РФ на востоке

15:41

Россияне отобрали дом родителей Джамалы в Крыму: певица раскрыла их план на домВидео

15:38

Не побрезговал: Канье Уэст приехал в Россию - видеоВидео

15:18

Успехи ВСУ являются только началом: как может обернуться ситуация на фронте

15:17

У Зеленского появилась просьба к США насчет ударов ATACMS на 300 км по России

14:54

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июля: Овнам - нежданные гости, Ракам - помощь

14:46

США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО": КНДР в панике

14:35

"Это наш ангел": Инна Мирошниченко впервые показала лицо приемной дочериВидео

13:44

Ни Байден, ни Трамп не победил: раскрыт главный нюанс состоявшихся дебатов

13:42

Как быстро удалить косточки из вишни: топ-5 самых простых способов

13:30

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

13:21

Alyona Alyona и Jerry Heil предложили Фарион в ответ на хейт "померяться бюстом"Видео

12:59

Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

12:54

В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ запустила баллистику

Реклама
12:15

Есть улучшение ситуации: ВСУ снова удалось отодвинуть врага на Харьковщине

12:10

Плетенчук заявил о мощных взрывах в Крыму: что пытаются уничтожить ВСУ

11:59

В Россию прилетал китайский Y-20: СМИ этот рейс называют "подозрительным"

11:46

Кремль бросает на фронт мобилизованных без всякой подготовки: в ISW раскрыли детали

11:31

Украину "раскалит" до +37: синоптик ошеломила прогнозом на начало июля

11:23

Звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем

10:59

В Украине уничтожены мощности более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС - МВФ

10:45

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

09:59

Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины

09:49

НАТО подозревает РФ в минировании критической подводной инфраструктуры ЕС - The Times

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять